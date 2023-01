La Cbf Balducci si rinforza "Siamo felici di essere qui"

Non c’è tempo da perdere perché la ripresa del campionato è alle porte - sabato sera arriva la corazzata Novara - e ogni occasione è utile per accelerare l’inserimento degli ultimi due acquisti della Cbf Balducci, la centrale Freya Aelbrecht e la schiacciatrice Claire Chaussee. Ai primi di dicembre la società aveva preso la palleggiatrice olandese Laura Dijkema: sono i tre volti nuovi tesserati dalla dirigenza per cercare di mantenere l’A1 di volley femminile. "So – dice la Aelbrecht, centrale belga del 1990 – come giocare in Italia avendo cinque campionati alle spalle e dove ho già lottato per la salvezza quando ero a Monza e a Perugia". La squadra maceratese si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di mantenere la categoria. "Metto a disposizione – aggiunge – la mia esperienza, l’energia e tanta determinazione". È stata una trattativa lampo tra la giocatrice belga e la società maceratese. "È sempre bello giocare in Italia e a Macerata ho trovato un bell’ambiente, ne avevo parlato con l’amica Laura Dijkema. In Italia c’è un livello tecnico superiore a quello che si trova in Grecia e ogni partita è ricca di insidie. Siamo attese da tante sfide e noi in ciascuna occasione dovremo dare sempre tutto in campo, mettere ogni volta molta energia e voglia". È stata anche importante la presenza di Dijkema a spingere la Aelbrecht verso Macerata. "Ci conosciamo da tempo ed era un sogno potere giocare assieme a Laura, finora ci eravamo affrontate da avversarie: io con la nazionale belga e lei con quella olandese, io a Novara e lei a Monza". E l’altro ieri c’è stato il primo allenamento. "È andata benissimo, era come se fossi qui da sempre". Sabato sera inizierà il girone di ritorno e il calendario propone alle maceratesi Novara, quarta forza del torneo. "Dobbiamo giocare libere, non è la partita che dobbiamo vincere tuttavia ogni gara sarà super importante. Dobbiamo dare sempre tutto in campo, giocare con la testa ma mentalmente libere e poi – conclude Aelbrecht – spingere al massimo".

Per la giovane statunitense Chaussee, classe 2000 per 182 centimetri di altezza, si apre un nuovo capitolo della carriera dopo l’esperienza nei college americani dove si è messa in luce. "Non vedo l’ora di iniziare la nuova avventura. Per me – dice la schiacciatrice, nominata giocatrice dell’anno nella Conference della Ncaa negli Stati Uniti con la maglia dei Louisville Cardinals – sarà tutto nuovo ed estremamente stimolante, so che il campionato italiano è davvero il massimo e voglio farmi trovare pronta. Sicuramente Macerata è un ottimo posto dove iniziare la carriera da professionista, imparerò molto e voglio crescere ancora come giocatrice, desidero inoltre ripagare la fiducia che staff e dirigenti della Cbf Balducci hanno riposto in me".

Chaussee scenderà in campo con la maglia numero 7, mentre Aelbrecht vestirà l’arancio-nero con il numero 19.

Lorenzo Monachesi