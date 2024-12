La Cbf Balducci strapazza Lecco. Consolidata la terza posizione

CBF Balducci Macerta 3

Orocash Picco Lecco 0

CBF BALDUCCI: Caruso 4, Decortes 11, Bulaich Simian 4, Mazzon 12, Bonelli 3, Battista 22, Bresciani (L), Fiesoli 1, Allaoui 1, Busolini, Morandini. Non entrate: Capodacqua (L), Sanguigni. Allenatore Lionetti.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 7, Piacentini 1, Conti 7, Amoruso 11, Atamah 9, Sassolini 1, Napodano (L), Moroni 3, Casari, Mainetti (L), Monaco, Severin. Non entrate: Ghezzi, Monti. Allenatore Milano.

Arbitri: Morgillo e Paris.

Parziali: 25-20 25-15 25-19.

La CBF Balducci batte Lecco 3-0 al Fontescodella nella terza di ritorno della Serie A2 di volley femminile e rinforza la terza posizione andando a +2 su Brescia e restando in scia a San Giovanni in Marignano e Messina. Protagonista della partita è la schiacciatrice Valeria Battista (22 punti con il 55% in attacco e 2 muri vincenti). Le ragazze di coach Lionetti tengono sempre saldamente in mano le redini della gara. Il servizio e l’attacco fanno la differenza. Nelle lombarde l’unica in doppia cifra è Giorgia Amoruso con 11 punti. Nel primo set le ragazze di coach Lionetti mettono pressione alle avversarie con la battuta e con le migliori percentuali in attacco: da segnalare le prove di Battista (7 punti con il 54%) e Mazzon (4 con l’80%). Alla fine la CBF Balducci si aggiudica il primo set 25-20. Ancora più marcata la forza delle maceratesi nel set successivo: Battista si fa apprezzare in attacco (7 punti e il 70%), più una battuta sempre efficace delle padrone di casa danno il 25-15 finale. Sulla stessa linea il terzo set, le arancionere tengono alta la concentrazione e chiudono 25-19. Ora testa a giovedì quando la CBF Balducci farà visita al San Giovanni in Marignano, seconda forza del girone, che all’andata ha vinto 3-1 a Macerata.