La Cbf non fa sconti, Cremona ko. E San Giovanni sale in serie A1

Cbf Balducci MAcerata

3

Esperia Cremona

0

CBF BALDUCCI : Mazzon 7, Allaoui 5, Bulaich 6, Busolini 8, Battista 14, Fiesoli 10, Bresciani (l), Morandini, Orlandi 1, Ne Bonelli, Decortes, Sanguigni, Caruso, Fabbroni (l). All. Lionetti.

ESPERIA CREMONA: Bellia 14, Marchesini 12, Bondarenko 5, Arciprete 10, Munarini 10, Turlà 3, Parlangeli (l), Modesti 1, Zuliani, Zorzetto. All.: Mazzola.

Arbitri: Dell’Orso e Bolici.

Parziali: 26-24 25-20 25-20.

Tutto come nelle previsioni, la Cbf Balducci Macerata conquista i 3 punti in palio ai danni di Cremona, ma a un certo momento deve stringere i denti per risalire dopo un calo di tensione. Coach Lionetti sfrutta l’occasione per gettare nella mischia chi è stato impiegato di meno e concedere un po’ di riposo a chi ha tirato avanti la baracca. Con un turno in anticipo le romagnole del San Giovanni in Marignano hanno chiuso al primo posto la Pool Promozione conquistando il posto nell’A1, l’altro posto sarà assegnato al termine dei playoff con la Cbf Balducci che ha terminato questa fase alle spalle della capolista. Sabato si chiuderà la Pool Promozione con le maceratesi impegnate a Busto Arsizio e poi si penserà ai playoff con la Cbf Balducci che affronterà la quinta in classifica.

Il primo set è equilibrato: la formazione di casa prova ad allungare il passo sul 12-7, ma i colpi di Bellia e Arciprete (4 e 5 punti nel parziale) mandano il set ai vantaggi, il finale (26-24) viene deciso dal servizio di Mazzon (4 punti e 75% in attacco per la centrale). Le arancionere volano nel secondo set fino al 20-11, poi coach Mazzola pesca dalla panchina e con i cambi le avversarie risalgono la china (23-20), le maceratesi mantengono i nervi saldi fino al 25-20 finale: protagoniste le centrali Busolini (80% in attacco) e Marchesini (4 muri). Nell’ultimo set la Cbf Balducci è padrona della situazione (15-10) quando in battuta arriva Modesti e nel suo turno si capovolge il match (15-16). La Cbf Balducci deve tirare su le maniche e dopo una fase punto a punto (19-19) c’è l’allungo (23-19) e poi chiude la gara (25-20).

I risultati della penultima giornata di ritorno della Pool Promozione A2 femminile. San Giovanni in Marignano-Melendugno 3-0; Brescia-Busto Arsizio 1-3; Costa Volpino-Trento 3-2; Messina-Padova 1-3; Cbf Balducci Macerata-Cremona 3-0. Classifica: San Giovanni in Marignano 73; Cbf Balducci Macerata 68; Busto Arsizio, Messina 57; Trento 49; Brescia 46; Padova 44; Melendugno 37; Cremona, Costa Volpino 35.