La celebrazione provinciale: "Unità e determinazione per superare le difficoltà"

Oggi, mentre celebriamo la riconquistata libertà, sentiamo forte il legame indissolubile tra la memoria del passato e le sfide del presente. In un contesto globale complesso, segnato da conflitti, disuguaglianze e nuove minacce, l’esempio di Tolentino, la sua capacità di superare le difficoltà con unità e determinazione, ci offre un insegnamento prezioso". Sono state le parole del prefetto Isabella Fusiello, ieri, alle celebrazioni provinciali dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo; si sono svolte al Politeama di Tolentino, città decorata con due medaglie d’argento al valor civile e militare. Una platea gremita, con tanti sindaci del territorio, autorità civili e militari, cittadini, rappresentanze di associazioni combattentistiche e d’arma, sindacati, scuole.

"Celebrare qui la festa della Liberazione – ha proseguito il prefetto – assume un significato ancora più intenso e solenne, in questa terra che ha visto il susseguirsi di eventi cruciali, lotte per l’indipendenza e prove difficili, il 25 aprile risuona con l’eco delle sofferenze patite e della tenace volontà di riscatto. È nostro compito custodire la memoria, tramandare alle nuove generazioni il valore della libertà e impegnarci quotidianamente per costruire una società più giusta, inclusiva e solidale". "Dobbiamo proteggere la libertà a la pace", ha detto il sindaco Mauro Sclavi.

"È la festa di tutti gli italiani che si riconoscono nella democrazia. La società impari dagli errori del passato", ha aggiunto il presidente della Provincia Sandro Parcaroli ricordando le parole di Papa Francesco nella "ricerca del bene comune". "Essere qui oggi vuole essere anche un atto politico di denuncia contro il vero male che affligge il nostro tempo: l’indifferenza – è intervenuto il rappresentante dei sindacati confederali Daniele Principi –. Non posso fare a meno di onorare i tanti lavoratori e lavoratrici che nella provincia di Macerata diedero il loro contributo per la causa della Liberazione e pagarono per questo dei prezzi altissimi, anche con le proprie vite. La Resistenza non fu solo fatta di armi ma anche di scioperi, sabotaggi, solidarietà popolare. Dobbiamo gridare il nostro grazie a quei cittadini coraggiosi, i ferrovieri di Civitanova, gli operai e contadini delle vallate del Potenza e del Chienti, i braccianti, gli iscritti alle prime Camere del Lavoro clandestine, i martiri delle montagne che ci circondano, le tante donne, staffette e operaie che hanno lasciato il loro segno nella storia della Resistenza maceratese. Essere partigiani oggi significa riaffermare il valore della pace contro ogni logica di guerra". Il presidente del comitato provinciale Anpi Francesco Rocchetti ha evidenziato che si tratta di una storia di mezzadri, sarte, preti, contadini, operai. E ha ricordato la filandaia tolentinate Elisa Muscolini.

"È la sera del 21 dicembre 1922 – ha detto –. Elisa ha da poco finito di fare le sue dieci ore in filanda. Esce con le colleghe da lavoro e un gruppo di fascisti assale le ragazze coprendole di catrame per dare loro una lezione: da tempo lottano per migliorare le loro condizioni, hanno fondato una lega, nascondono da qualche parte una bandiera rossa. Elisa si lava alla fontana sulla via di casa, ma è incinta, si ammala di polmonite e muore tre giorni dopo. Tolentino reagisce, ai suoi funerali partecipano numerosi. E i fascisti tendono agguati sulla via del ritorno a chiunque abbia partecipato al funerale".

Il presidente dell’Istituto storico di Macerata Juri Meda ha ribadito l’importanza di "custodire il seme della democrazia" e di smascherare ogni forma di fascismo latente.