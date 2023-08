La cena tra i ’dodici apostoli’ del centrodestra: menù... elettorale

Una serata estiva calda il giusto, un ristorante del lungomare civitanovese accogliente (Cala Maretto) e una tavolata che non è passata inosservata per via della notorietà dei commensali. Tutti sindaci (due anche presidenti di Provincia), tutti del centrodestra, metà del versante maceratese e metà di quello fermano. Troppi ingredienti per credere che, l’altra sera, si sia trattato solo di una cena tra amici, come alcuni di loro si sono affrettati a precisare sui social. In mezzo, seduti di fronte, il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, e quello di Macerata, Sandro Parcaroli. Con loro i primi cittadini Andrea Staffolani (Morrovalle), Luca Piergentili (Sarnano), Michele Vittori (Cingoli), Roberto Paoloni (Loro Piceno), Paolo Calcinaro (Fermo), Massimiliano Ciarpella (Porto Sant’Elpidio), Alessio Pignotti (Sant’Elpidio a Mare), Endrio Ubaldi (Montegranaro), Valerio Vesprini (Porto San Giorgio) e Michele Ortenzi (Montegiorgio e presidente della Provincia di Fermo). Già il fatto che la cena sia stata offerta da Ciarapica aggiunge un ’odore’ in più, quello elettorale per via delle risapute aspirazioni del padrone di casa a lanciarsi verso, almeno, le poltrone anconetane. Poi, la presenza di Parcaroli (ultimamente molto infastidito dai dispetti e le invidie tra i suoi assessori maceratesi) e di Calcinaro (che, arrivato quasi a fine corsa da civico sotto il Girfalco, dovrà prima o poi dichiarare ufficialmente la sua simpatia per il centrodestra) - anche loro con un debole per i ’sapori’ elettorali regionali - fa immaginare a quelle ’sante allenze’ della Prima Repubblica che si stringevano quasi sempre a cena. Tra un buon piatto di pesce e qualche fresco bicchiere di vino bianco - magari sottovoce per non attirare troppo l’attenzione dei tavoli vicini - i sindaci del centrodestra avranno sicuramente ’insaporito’ il menù con la disponibilità a unire le forze per aumentare il peso elettorale dei due territori. Magari anche attraverso la realizzazione di qualche progetto comune che è tra i ’piatti forti’ della loro coalizione per i prossimi anni: la ciclopedonabile del Chienti. Qualcuno potrebbe obiettare che c’erano troppi ’galli’, ma la convinzione di ’abbuffarsi’ anche nei prossimi appuntamenti con il voto, porta il centrodestra a ritenere che tutti abbiano la possibilità di ’saziarsi’. E siccome i presenti, alla fine, si sono salutati con l’impegno di ritrovarsi ancora, ’istituzionalizzando’ l’appuntamento ogni due o tre mesi, ce n’è abbastanza per ritenere che non si sia trattato dell’ultima cena tra i ’dodici apostoli’ del centrodestra.