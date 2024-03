La ceramica e i prelibati legumi a "Tipicità"

La ceramica e i prelibati legumi, eccellenze di Appignano, saranno presenti alla 32ª edizione di Tipicità Festival che si terrà a Fermo da oggi a lunedì. "I legumi e l’arte ceramica raccontano l’identità millenaria del nostro borgo, due importanti attrattori turistici del territorio che siamo ben lieti di esporre ed offrire al grande pubblico di Tipicità - ha commentato il sindaco Mariano Calamita (nella foto) – nel nostro spazio i visitatori potranno vedere all’opera i maestri vasai nell’antica arte della ceramica e deliziare i loro palati con i nostri prelibati legumi. Sempre più forte è il legame tra il borgo di Appignano e il festival Tipicità, divenuto una manifestazione di grande valenza promozionale dell’identità del territorio marchigiano". Nello spazio dedicato al Comune parteciperanno alla tre giorni di promozione turistica e culturale di Fermo i principali artisti e associazioni di ceramisti di Appignano. Saranno, infatti, presenti i famosi maestri vasai del borgo che oltre ad esporre alcune delle loro preziose opere d’arte, si esibiranno in dimostrazioni di decorazione e di lavorazione della ceramica al tornio e per l’occasione metteranno a disposizione del pubblico i loro strumenti per offrire l’ebbrezza di sperimentare in prima persona l’arte di modellare l’argilla. Sarà presente a Tipicità anche il Museo della tela e La stanza del telaio di Appignano con l’Associazione per l’artigianato artistico Arti e Mestieri. Principale protagonista della parte gastronomica del territorio la manifestazione Leguminaria, presente a Tipicità anche come tappa del Grand Tour delle Marche 2024, con i prelibati legumi.