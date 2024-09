La cerimonia della Finanza per le vittime del dovere

Giovedì la Guardia di Finanza di Macerata ha celebrato la "Giornata della memoria delle vittime del dovere e vittime del dovere ferite sopravvissute", in ricordo di tutte le Fiamme Gialle vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo. La celebrazione è stata officiata dal vescovo Nazzareno Marconi nella chiesa di Santa Croce di Macerata, in concomitanza con la ricorrenza di San Matteo, patrono del Corpo della Guardia di Finanza, con una messa a beneficio dei militari in servizio e in congedo del comando provinciale e dei reparti dipendenti. Il cappellano militare, don Pierluigi Plata, ha ricordato che, oltre alla ricorrenza dei 250 anni dalla fondazione del Corpo, si celebrano anche i 90 anni da quando San Matteo è stato proclamato patrono della Guardia di Finanza. Durante l’offertorio, il religioso ha fatto consegnare, tra gli altri oggetti simbolici, uno zainetto pieno, rappresentativo delle responsabilità e del lavoro svolto dai finanzieri, nonché tre vasi comunicanti colmi d’acqua per testimoniare l’importanza di una missione che deve perseguire la perequazione ed evitare che si realizzino situazioni di ingiustizia economico-finanziaria. La funzione religiosa, svoltasi alla presenza del prefetto Isabella Fusiello, del sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli, del procuratore Giovanni Narbone e delle altre autorità civili e militari della provincia, ha visto la partecipazione anche dei familiari dei finanzieri in servizio e in congedo. Il comandante provinciale, Ferdinando Mazzacuva, ha rivolto un pensiero a tutti i servitori dello Stato, vittime del dovere e in particolare ai finanzieri caduti in servizio.