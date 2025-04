La cerimonia della Liberazione. Impegno per democrazia e pace

Anche a Macerata è stato celebrato l’80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Le autorità si sono trovate al monumento alla resistenza di via Cioci, dove è stata deposta una corona d’alloro, per poi dirigersi in piazza della Libertà, dove il sindaco Sandro Parcaroli, Mauro Radici, Juri Meda e Chiara Bonotti hanno ricordato l’importanza e l’attualità della ricorrenza. È stato osservato un minuto di silenzio per papa Francesc, e il vescovo Nazzareno Marconi ha spiegato che "la resistenza è stata vissuta anche da tanti cristiani, sacerdoti e vescovi. Abbiamo omaggiato con il presidente Acquaroli il feretro del papa, per ringraziarlo dell’attenzione riservata alla nostra regione. Per onorare i morti il miglior modo è continuare a portare i valori con cui questi hanno vissuto. Vale per il papa e per coloro che hanno lottato per darci la libertà". Il sindaco Parcaroli, dopo l’inno nazionale, è intervenuto spiegando: "Vogliamo con sobrietà promuovere un momento di presa di coscienza, condannando gli orrori di una pagina drammatica della nostra storia. La consapevolezza sia da insegnamento per le giovani generazioni".

Mauro Radici, delle associazioni combattenti e reduci, nel suo discorso ha detto che "quando, ottant’anni fa, l’Italia ritrovò la libertà, non lo fece sola, ma con il supporto della comunità internazionale. Da italiano esigo che venga data l’opportunità di conoscere verità storiche che formino una memoria condivisa. I polacchi portarono gratuitamente la libertà; ne morirono qui 11mila. Dieci anni dopo la fine della guerra Calamandrei invitò ai giovani ad andare nelle montagne dove si rifugiavano i partigiani, perché là è nata la Costituzione". Juri Meda, presidente dell’Istituto storico della resistenza, ha sottolineato che "l’Europa è chiamata ad avere un ruolo di primo piano nella geografia mondiale. Dobbiamo difendere la forma di governo che si fonda sulla sovranità popolare. Umberto Eco sostenne che esiste un ‘fascismo eterno’, che si sostanzia nel populismo e nel rifiuto della critica. Era convinto che potesse tornare in forme diverse. Le democrazie complete - spiega Meda citando un’analisi del The economist - interessano solo l’8% del mondo, e il nostro paese è classificato come democrazia imperfetta. Impegniamoci a costruire una democrazia completa, è anche per questo che il 25 aprile siamo in piazza".

Anche Chiara Bonotti, presidente dell’Anpi, ha portato il suo contributo: "Libertà e democrazia sono state conquistate ad un prezzo altissimo. Il regime aveva consegnato la patria ai nazisti dopo averla condannata ad una guerra devastante. 35mila furono le partigiane combattenti. Le vittime civili di rappresaglie nazifasciste furono 10mila. Milano venne liberata 80 anni fa. Noi siamo eredi della resistenza, dobbiamo ripudiare ogni tentativo di autoritarismo; siamo eredi dell’antifascismo e del manifesto di Ventotene quando vogliamo un’Europa di popoli e non di stati, di pace e non di riarmo. Calvino scriveva - cita Bonotti - che la Storia è fatta di gesti anonimi che incidono sulla storia del genere umano. Viva i partigiani, viva la resistenza".