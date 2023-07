La chiamata ai carabinieri "Pensionata nel mirino"

Con le stazioni dell’Arma nei centri più piccoli, e con il centralino in funzione 24 ore su 24 per tutti, i carabinieri sono in prima linea per dare una risposta, un chiarimento e, a volte, anche solo una parola gentile a tanti anziani. "Nei giorni scorsi, una truffa è stata sventata a Cingoli, grazie anche agli incontri fatti in tutta la provincia – spiega il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri –. Avevano usato il solito trucco del figlio in difficoltà e a una pensionata avevano chiesto duemila euro, ma lei ha telefonato al comandante di stazione che l’ha messa in guardia, e così non è caduta nella trappola. Ma il nostro numero spesso risponde anche a esigenze diverse. Con queste piogge forti registrate di recente, tanti chiamano per sapere in che condizioni siano le strade, ad esempio, ma capita anche che ci chiedano consigli perché non sanno a chi altro rivolgersi. Se possiamo, risolviamo noi la questione, oppure indirizziamo all’ufficio giusto, o infine, quando è il caso, cerchiamo di metterci in contatto con i parenti per segnalare che c’è una difficoltà. Chi sta al centralino deve avere la sensibilità di capire la situazione: un anno fa, una donna compose il numero e poi non riuscì neppure a chiedere aiuto. Ma l’operatore si era insospettito e le ha mandato a casa un’ambulanza, e le ha salvato la vita, perché lei si era sentita male ed era sola in casa. L’attenzione da parte di chi risponde alla telefonata può fare la differenza. Nell’entroterra accade di più in inverno, quando le frazioni sono isolate con la neve, in città invece in estate, quando magari i vicini vanno in ferie e un anziano resta senza la sua rete di rapporti, ma spesso siamo chiamati per un aiuto, per superare un momento di difficoltà, per le situazioni più disparate".

