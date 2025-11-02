La chiesa di San Michele riemerge dagli scavi

L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Macerata
LUCIA GENTILI
Cronaca
Le indagini archeologiche in corso nel centro di Camerino, nell’area di demolizione dell’ex albergo Roma e del cinema Betti, stanno riportando alla luce testimonianze che arricchiscono la conoscenza del passato più antico della città. Il 24 ottobre si è svolto un sopralluogo congiunto, alla presenza del soprintendente Giovanni Issini e di Federica Erbacci della soprintendenza archeologia, del sindaco Roberto Lucarelli, dell’architetto Marta Simonelli dell’Usr, con il progettista Tobia Oresti e il direttore dei lavori Franco Carucci, per verificare l’andamento delle indagini e condividere la complessità e "straordinaria rilevanza" del contesto archeologico. Le attività, dirette dalla Soprintendenza e condotte dalle società Sama e Archeolab, hanno interessato il sedime dell’antica chiesa di San Michele Arcangelo, demolita nel 1938. "I sondaggi preliminari hanno rivelato che le demolizioni avevano coinvolto solo le strutture fuori terra – spiega la Soprintendenza – consentendo la conservazione delle fondazioni delle murature perimetrali e interne, nonché di strutture funerarie ipogee destinate alle tombe familiari. Le successive indagini hanno confermato l’ipotesi, riportando alla luce la planimetria dell’edificio sacro e le aree di sepoltura. Nella porzione centrale della navata sono emersi ambienti ipogei voltati con intonaci dipinti, forse di una cripta o a spazi liturgici di particolare pregio". Le indagini proseguiranno per approfondire le fasi di frequentazione più antiche, riferibili all’epoca medievale e romana. "Le strutture che stanno emergendo – anticipa Issini – potranno fornire importantissimi elementi per nuovi approfondimenti sulla storia dello sviluppo della città". "Nelle prossime settimane – amnnuncia il sindaco – ci incontreremo per capire il percorso da intraprendere". Gli scavi si inseriscono nel quadro delle ricerche condotte in piazza Garibaldi, dove erano già stati rinvenuti muri in pietra, pavimenti, ceramiche e frammenti di intonaci dipinti, databili dall’età preromana a quella tardoantica, ulteriori conferme della straordinaria stratificazione storica del cuore di Camerino.

