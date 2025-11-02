La chiesa di San Michele riemerge dagli scavi

Le indagini archeologiche in corso nel centro di Camerino, nell’area di demolizione dell’ex albergo Roma e del cinema Betti, stanno riportando alla luce testimonianze che arricchiscono la conoscenza del passato più antico della città. Il 24 ottobre si è svolto un sopralluogo congiunto, alla presenza del soprintendente Giovanni Issini e di Federica Erbacci della soprintendenza archeologia, del sindaco Roberto Lucarelli, dell’architetto Marta Simonelli dell’Usr, con il progettista Tobia Oresti e il direttore dei lavori Franco Carucci, per verificare l’andamento delle indagini e condividere la complessità e "straordinaria rilevanza" del contesto archeologico. Le attività, dirette dalla Soprintendenza e condotte dalle società Sama e Archeolab, hanno interessato il sedime dell’antica chiesa di San Michele Arcangelo, demolita nel 1938. "I sondaggi preliminari hanno rivelato che le demolizioni avevano coinvolto solo le strutture fuori terra – spiega la Soprintendenza – consentendo la conservazione delle fondazioni delle murature perimetrali e interne, nonché di strutture funerarie ipogee destinate alle tombe familiari. Le successive indagini hanno confermato l’ipotesi, riportando alla luce la planimetria dell’edificio sacro e le aree di sepoltura. Nella porzione centrale della navata sono emersi ambienti ipogei voltati con intonaci dipinti, forse di una cripta o a spazi liturgici di particolare pregio". Le indagini proseguiranno per approfondire le fasi di frequentazione più antiche, riferibili all’epoca medievale e romana. "Le strutture che stanno emergendo – anticipa Issini – potranno fornire importantissimi elementi per nuovi approfondimenti sulla storia dello sviluppo della città". "Nelle prossime settimane – amnnuncia il sindaco – ci incontreremo per capire il percorso da intraprendere". Gli scavi si inseriscono nel quadro delle ricerche condotte in piazza Garibaldi, dove erano già stati rinvenuti muri in pietra, pavimenti, ceramiche e frammenti di intonaci dipinti, databili dall’età preromana a quella tardoantica, ulteriori conferme della straordinaria stratificazione storica del cuore di Camerino.