La chiesa di San Vito diventa rifugio di volatili

di Asterio Tubaldi

Per la festa del patrono San Vito martire, che cade domani, la chiesa di via Roma dedicata proprio a questo santo fanciullo, riaprirà di nuovo al culto nel segno del miracolo della vita. Infatti nel luogo ormai abbandonato delle vecchie stanze del parroco ha da tempo fatto il suo nido una coppia di piccioni da cui erano nate due uova, amorevolmente covate, che in questi giorni si sono schiuse e da queste sono nati due piccioncini. Una dimostrazione lampante di come oramai la chiesa, chiusa da anni fra alterni lavori di tinteggiature e di risanamento dall’umidità e sporadiche riaperture in occasioni solenni, ha finito per divenire sempre più rifugio dei volatili che l’hanno trasformata nella propria comoda abitazione. Indisturbati hanno avuto addirittura anche tutto il tempo di costruire il proprio nido e di covare le uova fecondate. Con essi, purtroppo, a scorrazzare in lungo e in largo verso la zona del campanile, fra il guano dei piccioni e rifiuti di ogni genere, si sono viste anche grosse pantegane: presenze come quella dei piccioni rese possibili dall’apertura, in alcuni punti, di grosse fessure sulla volta perché la pioggia e il vento hanno finito per lesionare le camorcanne. Le poche opere di risanamento realizzate non hanno impedito che ricomparissero, dopo le abbondanti piogge del mese di maggio, chiazze di umidità nella parete della navata di sinistra e anche in altre parti del monumentale edificio religioso e persino sul pavimento. Se ne sono accorti recentemente le famiglie e gli allievi dei saggi finali della Civica Scuola di Musica che tradizionalmente si svolgono all’interno della navata centrale. Ma non doveva essere riportata a nuova vita la chiesa di San Vito, di proprietà comunale, lesionata dal terremoto del 2016, una delle più importanti dal punto di vista storico e delle tradizioni cittadine con la sua invidiabile facciata opera del Vanvitelli? Una promessa fatta da tempo, ma di cui ormai sembra essersi persa ogni traccia. Nel 2018 una festosa cerimonia con tanto di bambini al seguito inaugurò i lavori eseguiti grazie agli indennizzi della copertura assicurativa stipulata dal Comune e provenienti dai fondi emergenziali della Protezione civile nazionale per un importo complessivo di circa 72mila euro: in pratica era stata puntellata la volta della navata est e messo in sicurezza il locale adiacente, adeguato l’impianto elettrico, tinteggiato e tirata a lucido la pavimentazione interna. La chiesa, che risale al 1200, ospita al suo interno l’oratorio dei Nobili dove il giovane Giacomo Leopardi recitava i suoi Ragionamenti sulla Passione e dove è presente una bella tela del Pomarancio.