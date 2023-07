"La chiesa perde pezzi, bisogna intervenire"

di Mauro Grespini

"È la seconda volta che parte del tetto di quella chiesa vien giù mettendo a rischio la nostra incolumità. Ormai è tempo di intervenire". Siamo a Palazzata, una frazione del Comune di San Severino, e a lanciare l’appello alla Diocesi e al Comune è Orietta Senofieni che abita proprio attaccata al vecchio edificio di culto. Giovedì scorso, nel cuore della notte un improvviso boato l’ha svegliata e spaventata: era crollata una porzione di quel che resta del tetto della chiesa, in parte all’interno della struttura, in parte davanti al suo portone e nel cortiletto d’ingresso. Per fortuna, a quell’ora non c’era nessuno lì sotto. Però, la parte che ha ceduto è finita anche sopra al tetto della sua abitazione danneggiando diverse tegole prima di precipitare al suolo. "Ho chiamato subito i vigili del fuoco – racconta Orietta – i quali hanno rimosso ciò che era pericolante. Ora aspetto che qualcuno intervenga affinché la chiesa venga messa in sicurezza: potrebbero esserci altri distacchi o crolli. E soprattutto chi mi dice che il resto della struttura non sia pericolante? Dieci anni fa – lo stesso giorno, il 20 luglio – venne giù un pezzo di tetto, finendo all’interno dell’edificio, e da allora la chiesa è transennata e chiusa. Pure in quel caso intervennero i vigili del fuoco, però col tempo le infiltrazioni d’acqua e il terremoto hanno peggiorato la situazione, tant’è che è arrivato inevitabilmente questo secondo crollo. Chiedo alla Diocesi, proprietaria dell’immobile, e al Comune di intervenire, anche in considerazione del fatto che la chiesa si affaccia sulla via pubblica e rappresenta un pericolo per chi transita". Nel 2021 gli abitanti del luogo hanno segnalato il problema pure con una raccolta di firme, ma nessuno si è mosso. Ora Orietta Senofieni si è rivolta a un legale ed è decisa ad andare fino in fondo alla vicenda.