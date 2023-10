"La chiesa riaperta dà speranza, sono molto affezionato a Mogliano"

"Siamo a celebrare una festa". Così ieri il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha definito la riapertura della chiesa di S.Maria Assunta, detta S.Maria di Piazza, in pieno centro storico a Mogliano, dopo i lavori post-terremoto. È stata oggetto di un profondo restauro, che ha consentito di mettere in sicurezza la struttura dal punto di vista sismico, oltre a un intervento sulle murature e sugli apparati decorativi (lavori per 1 milione 220mila euro, con fondi sisma). Ed è stata ricollocata la grande tela di Lorenzo Lotto, che raffigura la Madonna in gloria e santi. Autorità civili e militari, il prefetto Flavio Ferdani, il sindaco Cecilia Cesetti e il vice Simone Settembri, i consiglieri regionali Anna Menghi e Pierpaolo Borroni, la consigliera provinciale Laura Sestili, i dirigenti Urs Andrea Crocioni e Maurizio Paulini, i dipendenti comunali, le maestranze, la società appaltatrice "Eugeni Pericle", gli studenti delle medie e i cittadini hanno accolto il critico d’arte. "Torno a Mogliano come parente o migrante – ha esordito quest’ultimo, ricordando che il padre aveva origini tra Camerino e Corinaldo -. Sono stato qui la prima volta 40 anni fa, poi 25 (per una fidanzata), sono tornato con Liana Lippi (Soprintendenza) e nel 2001 ho permesso il ricongiungimento di tela e cornice per la pala di Lotto. Sono stato il ’sacerdote di questo matrimonio’". Grazie a un suo decreto, infatti, nel 2001 avvenne la ricomposizione dell’opera con la cornice, separata dal dipinto nel 1720, smarrita e ritrovata nel 1982. Da 262 anni, quindi. "Oggi questa resurrezione dal sisma è una certezza, dà gioia e speranza. Sono lusingato dell’affettuoso invito del sindaco. È la chiesa della città e io sono affezionato a Mogliano - ha aggiunto il sottosegretario -. Ora vorrei far ripartire Caldarola". Oltre a quest’ultimo borgo, a cui è legato anche per il De Magistris, ha citato Palazzo Piersanti di Matelica. "La chiesa, scrigno di tesori d’arte – ha detto il sindaco – torna nella sua raffinata solennità. Centro del nostro paese, da un punto di vista fisico, sociale, religioso, emotivo. È la prima opera recuperata a Mogliano e tra le prime del cratere". "La comunità, dopo sette anni, riabbraccia il fulcro della vita spirituale di Mogliano", ha detto il parroco, padre Mauro Valentini.

Lucia Gentili