La chitarra di Luca Romanelli incanta il pubblico a San Ginesio

Domani, alle 17, l’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio ospita un concerto targato associazione Selìfa: "La settima corda" con Luca Romanelli alla chitarra. "Protagonisti saranno appunto la chitarra, a cui Selìfa per la prima volta riserva la ribalta, e un prestigioso musicista marchigiano, Romanelli, in possesso, nonostante la sua ancora giovane età, di un curriculum di tutto riguardo – spiegano i promotori –. Con alle spalle un’intensa attività concertistica in Italia, Spagna, Germania, Grecia, Romania, Macedonia, Austria e Ungheria, ha avuto il privilegio lo scorso anno di esibirsi nel prestigioso Teatro Real di Madrid, nelle vesti di solista, con la "Orquestra Clàsica Santa Cecilia" di Madrid, in un concerto omaggio al Maestro Piñero. A San Ginesio Romanelli eseguirà musiche di El Sabio, Sanz, Bach, Piñero e Giuliani". Il concerto del chitarrista Romanelli segna il terzo e penultimo evento 2023 del "Metamorfosi Festival - Incontri di musica da camera per San Ginesio", organizzato dall’associazione Selìfa sotto la direzione artistica del violoncellista fermano Federico Bracalente e con il prezioso sostegno della Fondazione Carifermo.