la ciclocolli storica annullata a causa del maltempo

La sesta edizione della CicloColli Storica, che sarebbe dovuta andare in scena domenica scorsa con partenza da Tolentino, è stata annullata a causa del maltempo. Ma, come spiegano gli organizzatori, è stato comunque un modo per ritrovarsi. "È stato bello incontrare vecchi e nuovi amici, chiacchierare e stare insieme a pranzo consolandoci con i mitici vincisgrassi – spiega Alberto Marinelli, presidente CicloColli Tolentino Asd –. Ringraziamo anche gli iscritti che, comprensibilmente, hanno rinunciato a presentarsi: potranno comunque, entro 15 giorni, passare a ritirare il pacco di partecipazione o in alternativa richiederci la spedizione con spese a nostro carico. Un ringraziamento speciale a chi ci ha sostenuto e ha creduto nella manifestazione: il sindaco Sclavi, gli assessori Pupo e Aloisi, il sindaco di San Ginesio Ciabocco e la Pro Loco, il sindaco di Urbisaglia Giubileo e l’assessore Arrà. E le aziende che ci hanno fornito i prodotti tipici del territorio inseriti nel pacco di partecipazione (Tre Mori, Cantina Le Colline, azienda agricola Monte Castello, Fattoria Fucili, oltre all’Avis di Tolentino".