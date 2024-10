"La Ciclovia esiste da sei anni. Iezzi e Micucci si informino meglio"

"I consiglieri Micucci e Iezzi collezionano una pessima figuraccia, perché la Ciclovia delle Abbazie non solo esiste ed è operativa da sei anni, con tanto di cartellonistica e Q-code per scaricare il tracciato, ma è stata inserita lo scorso anno all’interno della brochure di Trenitalia dove è stata elogiata come progetto che sfrutta anche l’intermodalità e quest’anno è nella guida voluta dal ministero del turismo, “Viaggio Italiano - le vie del Bike“ presentata al Ttg di Rimini". È la replica del sindaco Fabrizio Ciarapica (nella foto) alla critiche degli esponenti del Pd sul fatto che del tracciato non fosse stato realizzato nemmeno un metro. Per Ciarapica Micucci e Iezzi "dimostrano di non conoscere affatto né di cosa stiamo parlando né la differenza tra ciclabile e ciclovia, che è un progetto di condivisione del territorio che stila un tracciato, utilizzando strade secondarie, strade di campagna, strade bianche aperte anche al traffico veicolare". Accusa i due esponenti dell’opposizione "di presunzione e ignoranza e pur di colpire questa amministrazione hanno volutamente screditato l’immagine della città, ma soprattutto il grande lavoro di Mauro Fumagalli e Loredana Miconi, i project manager del progetto Noi Marche Bike Life. La ciclovia, infatti, risulta completamente tracciata e georeferenziata da MarcheBikeLife con tracce scaricabili gratuitamente e su tutto il percorso è ampiamente segnalata dai cartelli ufficiali della Regione Marche".

In conclusione l’invito ai due esponenti del Pd "a informarsi meglio e e percorrere in bici la bellissima Ciclovia delle Abbazie".