"La Ciclovia si ferma davanti a una transenna: il Conero è un miraggio"

"La Ciclovia Adriatica a Civitanova si ferma così: una triste transenna che lascia sognare il Conero in lontananza". È la denuncia della Fiab costa Macerata-Fermo (Federazione italiana ambiente e bicicletta, ndr), che pubblica una foto della pista ciclabile appena ultimata a Fontespina, nella zona del fosso Caronte.

Il percorso termina a ridosso della spiaggia libera, senza alcun collegamento con Porto Potenza. "Questa transenna – protestano dalla Fiab – racconta di una Regione Marche che ha deciso di non investire più sulla ciclabilità e che sta perdendo i fondi già stanziati per la Ciclovia Adriatica sia dallo Stato che dall’Europa". Al momento sono stati completati i lavori che comprendono il rifacimento della ciclabile sul lungomare nord, nel tratto compreso tra gli chalet ‘Ippocampo’ e ‘Lampara’ e, in ultimo, un’ulteriore estensione di circa 250 metri a nord della stessa ‘Lampara’, ma dall’appello manca il trait d’union con Porto Potenza, al momento non ancora finanziato. E così, la ciclabile termina nel vuoto. "Non si riesce a capire

neanche chi si occupa di questi aspetti – è la chiosa finale -:

un triste scaricabarile tra assessori regionali, enormi silenzi e una totale assenza del Governatore".

Ma non è tutto. Nelle passate settimane, la stessa Fiab aveva segnalato la situazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria, con macchine posteggiate davanti alle rastrelliere per le biciclette ad ostacolare il libero passaggio dei ciclisti. Ieri, la stessa associazione è tornata a condividere immagini simili, mostrando il proprio sdegno per un fenomeno che

definisce di scarsa

sensibilità e di maleducazione.