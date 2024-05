La Cip Ghizzani affronta il Porcari

La Cip Ghizzani di Castelfiorentino oggi pomeriggio alle 18, scende sul parquet della palestra “Enriques“ di Viale Duca d’Aosta, per afforntare la McDonalds Volley di Porcari per il secondo turno dei play-off promozione in serie B2.

Ambedue le squadre hanno concluso il loro girone con 52 punti, ma le lucchesi hanno perso il primo incontro di play-off, per cui questa è l’ultima spiaggia per loro per continuare a nutrire la speranza di guadagnarsi la promozione. Le giocatrici castellane, dal canto loro, sono ben cariche e preparate e di sicuro daranno il massimo per poter conquistare fra le mura amiche della palestra dell’istituto “Enriques“ la prima vittoria. Un risultato che consentirebbe alla squadra della Cip Ghizzani di potersi giocare tutto nella partita in programma sabato prossimo, 18 maggio.

Gli arbitri della gara odierna che, ripetiamo, si gioca oggi a partire dalle 18 a Castelfiorentino, sono stati designati nei signori Salvadori e Rafaniello.