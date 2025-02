La Cisl boccia il piano: "Nessuna risposta reale sulle criticità del sistema"

"Gli atti aziendali presentati dalle cinque Ast e dalle due Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale fotografano la situazione esistente, senza fornire risposte adeguate, sia nei tempi che nei contenuti, alle criticità della sanità marchigiana". Questo il giudizio della Cisl Marche che ritiene necessario un maggiore coraggio nella programmazione degli interventi necessari per soddisfare in modo concreto i bisogni socio-sanitari della popolazione. "Accogliamo positivamente l’intenzione di attivare un "governo delle liste di attesa", ma è indispensabile chiarire con quali mezzi si possa raggiungere questo scopo", sottolinea Marco Ferracuti, segretario generale Cisl Marche. "Bisogna ridurre la mobilità passiva e sviluppare la sanità territoriale – prosegue –. È necessario riorganizzare i reparti ospedalieri, superando i doppioni in modo da aumentare la qualità di quelli che restano e, al contempo, sperimentare nuove realtà, ad esempio per rispondere meglio ai problemi degli anziani".

In relazione agli interventi attivati con fondi Pnrr, per la sanità marchigiana servono più di duemila unità aggiuntive di personale, ma non c’è un adeguato piano di assunzioni. "Il rischio è di non avere il personale necessario per far funzionare le Case e gli ospedali di comunità, che dovranno essere operativi entro il 2026. Fondamentale sarà anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale". "Serve un piano dettagliato per garantire la presa in carico dei soggetti più fragili, visto che ora non si specifica come e quando attivarla, affinché la sanità marchigiana possa realmente rispondere alle esigenze di una popolazione in costante invecchiamento", aggiunge Silvano Giangiacomi, segretario generale della Fnp Cisl Marche. "Solo potenziando l’assistenza territoriale e implementando strutture adeguate si potrà ridurre il ricorso improprio ai pronto soccorso, dove la maggior parte degli accessi sono codici bianchi e verdi".

Negli atti aziendali, poi, manca una figura di responsabilità e di coordinamento per le Case e gli ospedali di comunità, presenza necessaria per garantirne il funzionamento efficace e l’integrazione con il resto del sistema sanitario. Va poi accresciuta la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico, considerato che le Marche sono molto indietro rispetto alla maggior parte delle regioni.