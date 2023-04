La città a trazione europea: uno spazio per David Sassoli

Uno spazio di palazzo Sforza, sede municipale, verrà dedicato a David Maria Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo, esponente del Partito democratico, scomparso nel gennaio del 2022. Un politico italiano molto apprezzato in Italia e a Bruxelles, a cui Civitanova intitolerà l’atrio dell’Ufficio Europa, al terzo piano dell’edificio. L’amministrazione comunale di Civitanova si scopre così innamorata dell’Unione europea. Zeppa di partiti, ed esponenti di questi, che avevano fino a poco tempo fa l’orticaria al solo pensiero dell’Unione europea, adesso ha fatto una svolta, con alcuni, a 360 gradi e il 9 maggio sarà in prima fila per celebrare la Giornata dell’Europa. Nel programma un convegno, che verrà dato anche in diretta streaming, ospitato in sala consiliare (alle 11.30) e poi il 13 maggio con l’inaugurazione dello spazio dedicato a David Maria Sassoli, alle 12. Obiettivo del convegno è porre Civitanova come una città che vuole favorire contatti nella rete europea e ci sarà la collaborazione, in questa giornata di celebrazioni, anche degli altri Comuni, sia marchigiani che extra regionali attraverso gli interventi degli amministratori che hanno aderito alla rete ‘Costruire l’Europa con i consiglieri locali’, e quindi esponenti della città di Fabriano, del Comune di Marina di Gioiosa Ionica e del Comune di Mandela. La giornata del 9 maggio si aprirà con i saluti del presidente della regione Francesco Acquaroli e del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, poi in diretta da Marina di Gioiosa Ionica interverranno la consigliera comunale civitanovese Lavinia Bianchi e gli amministratori dei comuni di Marina Gioiosa Ionica e di Mandela, il primo in Calabria e il secondo nel Lazio, mentre per quanto riguarda il Comune di Fabriano interverrà il consigliere Giacomo Guida. Il 13 maggio invece giornata interamente dedicata al ricordo di David Maria Sassoli con l’inaugurazione dello spazio a lui dedicato. Sulla parete del terzo piano del Municipio verrà allestita una mappa informativa della geografia delle istituzioni europee la cui grafica sarà curata dal museo Magma. È anche prevista l’affissione di due targhe, una che attesta la collaborazione tra il Comune di Civitanova e le istituzioni europee, e un’altra riportante la scritta ‘Spazio Europa David Maria Sassoli’. Per queste iniziative l’amministrazione comunale ha stanziato la somma di 3.500 euro con delibera pubblicata ieri sull’albo pretorio.

Lorena Cellini