La città Alta si apre con 17 ’Giardini nascosti’

di Ennio Ercoli

Domenica, con il patrocinio del Fai, la storica Civitanova Alta "svelerà" i suoi angoli più segreti e le atmosfere inconfondibili grazie all’iniziativa "Giardini nascosti" (seconda edizione), promossa dalle "Sentinelle del Mattino" e dalla Società Operaia (dalle 17 alle 22). Nell’Auditorium San Paolo ieri mattina la presentazione ufficiale del dettagliato programma, che contempla 17 postazioni con nuovi spazi rispetto al 2022, ulteriori performances e tanti incontri musicali e artistici. A illustrare il tutto il professor Giorgio Barbatelli (presidente Sentinelle) con Maurizio Gobbi, il presidente della Soms Augusto Borroni, l’assessore al Turismo Manola Gironacci, la direttrice della Pinacoteca Moretti Enrica Bruni, Maria Luce Centioni (presidente Teatri), Paola Recchi (direttrice Teatri), Marisa Castagna (presidente Unitre), Mario Squadroni (agronomo, studioso dei giardini) e Vanessa Spernanzoni (scuola di recitazione Cecchetti). Collaborano anche Deva Ars e circolo il Faro. A Palazzo Natinguerra (recentemente restaurato, in via Oberdan) prevista l’expo di quadri Unitre. A Palazzo Paci mostra di sculture a cura di Lucia Andreozzi e performance di danza orientale, più esposizione Bonsai. Palazzo del Conte De Vico (via Roma): "Giochi di una volta" e "Truccabimbi". Cortile liceo classico: band musicale Lamed dalle 19.30 alle 21.30. Giardino di casa Annibal Caro (Pinacoteca): street Safari, laboratorio del ventriloquo Nicola Pesaresi. Chiostro Sant’Agostino: scuola di musica Gilfredo Cattolica propone saggi di pianoforte. Cortile famiglia Eleuterio D’Angelo: scuola di recitazione Cecchetti, più Duo Sax. Cortile famiglia Stefano Dalloro (vicolo Tre Ponti): esposizione di quadri di Mario Mercoldi, più esibizione di un violinista. Palazzo Sandro Vivas (via Annibal Caro: musica celtica con Arpa. Giardino Carlotta Mussio in vicolo Chienti: presentazione dello studio di Squadroni su vasi, fiori e orti delle città murate. Nel giardino di Giovanni Acquaroli (vicolo Chienti) previsto il ristoro. In Pescheria (via del Mercato) proiezione del video studenti del Bonifazi "Generazioni indialogo" e mostra di foto di Ruggero Ciarrocchi (a cura di Riccardo Ruggeri). Museo Magma, vicino Porta Marina, con visita libera. Sempre in Piazzale Garibaldi, dalle 17 alle 19, visitabile il magnifico "Antiquarium" della Confraternita del Sacramento, che ha compiuto 500 anni. Visite libere alla Pinacoteca Moretti e al Teatro Annibal Caro. Il Centro Studi Civitanovesi e l’Archeo Club cureranno le visite guidate al centro storico.