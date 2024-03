La città Alta si prepara all’estate. Dai vini ai tesori del borgo storico

La città Alta si prepara per accogliere i turisti nella stagione primaverile e in quella estiva, pronto il calendario degli eventi organizzati dalla Pro Loco di Civitanova Alta. Tante le novità in programma, tra queste c’è Citavinò, una degustazione di vini alla scoperta delle bellezze del borgo storico. "Abbiamo già definito un programma di eventi, che abbiamo comunicato all’amministrazione comunale per non far accavallare gli appuntamenti – ha spiegato il presidente dell’associazione di Civitanova Alta, Aldo Foresi (nella foto con Luciano Laloni di Spazio Conad) –. A Civitanova Alta abbiamo il problema dei parcheggi e della viabilità, per questo dobbiamo tenere in considerazione questo particolare aspetto. In accorso con l’amministrazione, con la quale c’è grande collaborazione, abbiamo già reso noti quelli che saranno gli appuntamenti salienti da Pasqua fino all’estate. Tante le novità. Domenica 24 marzo ci sarà l’inaugurazione dei Presepi Pasquali, che raffigurano la Passione di Cristo. Poi ci sarà la festa di San Savino e a fine giugno la quarta edizione della festa Il Borgo magico. Come Pro Loco parteciperemo al Palio dei Quartieri, il 26 maggio, all’ippodromo Mori. Civitanova Alta è il quartiere vincitore della passata edizione del Palio e festeggeremo con una cena tutti insieme nel piazzale della Tramvia. Novità di quest’anno sarà Citavinò, che vedrà il coinvolgimento di tante cantine locali per la degustazione dei vini tra gli affascinanti vicoli di Civitanova Alta. Ma ci sono tanti altri eventi in programma che renderemo noti a breve". "C’è tanto entusiasmo tra i commercianti e i residenti di Civitanova Alta – ha continuato Foresi –, che rispondono sempre molto bene all’organizzazione dei vari eventi che facciamo per rilanciare il turismo a Civitanova Alta. A Natale, in occasione delle mostre dei Presepi, sono venute a trovarci tante persone non solo dalle Marche, ma anche da fuori, come ad esempio dall’Umbria. Mi sento di ringraziare l’amministrazione, che ci ha messo a disposizione la somma di 20 mila euro per l’organizzazione e soprattutto la promozione degli eventi, che riusciamo in questo modo a fare fin da ora, con largo anticipo. E un grazie a tutti gli sponsor, a partire da Spazio Conad al Cuore Adriatico, che ci supporta. Il nostro obiettivo è dare nuovo slancio alla città Alta e portare gente, per aiutare anche i commercianti che qui hanno le loro attività e che collaborano sempre con noi in occasione dei vari eventi".

Chiara Marinelli