La città cambia volto: nuove luci e lavori in corso

Lavori in corso per dare un nuovo volto al centro storico e presto anche una rinnovata luce per la città di Corridonia.

"Ultimato il progetto esecutivo per la pubblica illuminazione di via Cavour – ha annunciato la sindaca Giuliana Giampaoli (nella foto) –, è partita la fase di verifica di efficienza di una serie di punti luce campione, installati nei tratti più critici prima del completamento dell’intervento di riqualificazione". Ma nel borgo antico di Corridonia sono diversi gli interventi in essere. "Sono 18 i cantieri nell’area del centro storico, tra pubblici e privati, senza considerare quelli fuori dalla cinta muraria, un segno di una ritrovata vitalità – ha sottolineato –. La chiesa di San Francesco è prossima all’ultimazione dei lavori, il èalazzo Persichetti in stato avanzato di esecuzione, Porta Romana e Porta San Pietro in fase di avvio cantiere. Poi le mura cittadine, completamente risanate dopo 20 anni, vedono ora la seconda fase dei lavori per la realizzazione dell’impianto di risalita e via Trincea delle Frasche è già pronta per la riapertura al termine dei lavori . Anche la porzione del tetto del complesso ex-Lanzi è in fase di avvio del cantiere. Si aggiungono gli interventi alla canonica e i tanti cantieri privati, che contribuiranno in modo considerevole alla rigenerazione del centro storico. Sono e saranno mesi complicati, ma siamo convinti che solo dando impulso, sostenendo e accompagnando la ricostruzione con la massima collaborazione tra pubblico e privato, si possa invertire la direzione rispetto al fenomeno dello spopolamento che tanti Comuni dell’entroterra subiscono da anni".

Inoltre da qualche giorno hanno preso il via i lavori di ripristino dello storico porticato di ingresso del cimitero comunale, intervento ricompreso nell’ordinanza 137, firmata dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli. In questo caso al Comune sono stati assegnati 120mila euro. "A dicembre 2024 si è dato avvio al procedimento di affidamento dei lavori e oggi possiamo vedere l’inizio del cantiere, che si protrarrà per 72 giorni – ha spiegato Giampaoli – Gli interventi non mirano alla sola riparazione del danno, ma si inseriscono in un consolidamento generale, suddiviso per step, che interesserà le volte a crociera e le strutture voltate in mattoni. I lavori termineranno con una ripulitura delle superfici interessate, al fine di rendere il portico omogeneo, poi, si interverrà sul consolidamento della copertura".

Diego Pierluigi