La città che guarda al futuro: "Non dobbiamo restare fermi. Bisogna fare e lasciare il segno"

"In futuro cosa resterà di questi anni a Macerata oppure si andrà ancora a pescare solo nel suo ricco passato?" È la domanda che si è posto Pierluigi Pianesi, specialista in Clinica delle malattie nervose e mentali, in occasione di un convegno promosso dall’Associazione Le Casette in cui si è parlato di un periodo effervescente nel capoluogo. "Lo spunto – racconta – è nato dai due totem che abbiamo posizionato nei punti in cui sorgevano il Politeama Marchetti e l’Orto botanico. Da qui l’idea di sviluppare il tema con l’intervento del professor Evio Hermas Ercoli che ha abbracciato altri avvenimenti di grande importanza che hanno toccato la città in quel periodo".

Pianesi, a cosa serviva l’Orto botanico?

"Era un orto ricco di piante officinali utilizzate dai medici e dai docenti universitari che insegnavano a Macerata, sede anche del corso di Medicina. Poi a fine Ottocento quell’esperienza è terminata dopo la chiusura della facoltà, l’area è stata acquistata e ci è stato fatto un Café Chantant dal nome La follia".

Dove si trovava questo Orto? "Nella piazza dello Sferisterio, nei pressi del bar".

Il Politeama Marchetti, che sorgeva dove poi è stato realizzato il cinema Cairoli, è stato un punto di riferimento della vita cittadina.

"Si trattava di un luogo che ha ospitato tanti spettacoli e avvenimenti, ci ha tenuto anche un discorso Cesare Battisti. Il Politeama fu distrutto da un incendio".

Il convegno è stata l’occasione per ricordare altri avvenimenti di quel periodo?

"Esatto. Si pensi all’Esposizione regionale del 1905 che ha lasciato un’impronta importantissima, l’Expo fu arricchita pure da una mostra di pittori marchigiani del 1400. Si è trattato di un momento significativo perché è stato un evento grandioso e di grande successo, che ha richiamato anche il re, perché diede senso alle Marche unite mentre fino ad allora ogni realtà si muoveva e lavorava autonomamente. L’Expo richiamò tante attività commerciali per una vetrina molto importante".

Tra l’altro nel 2025 saranno trascorsi 120 anni dall’Expo.

"Sarebbe bello fare degli eventi a ricordo di quella bellissima iniziativa che tanto impulso ha dato alla città e alla regione".

Macerata è stata una città molto importante nello Stato pontificio, poi ha vissuto altri momenti significativi: cosa si ricorderà di questo periodo tra cento anni?

"È la domanda che mi faccio e che ho posto all’attenzione dell’auditorio. Le future generazioni andranno a vedere ancora cosa è successo nel 1800 e nei primi anni del secolo successivo oppure quanto fatto a fine Novecento o nel Duemila. C’è ora un evento da essere studiato, preso come esempio per un’iniziativa futura?".

Cosa servirebbe?

"Uno spirito di iniziativa rivolto al futuro, giustamente si guarda ancora al passato, si sistema quell’angolo o quella piazzetta, sono cose necessarie come per esempio, il recupero della fonte del pozzo che si trova sotto la farmacia Cairoli. Sarebbe opportuno fare qualcosa che lasci un segno. Una città deve avere una sua evoluzione e non rimanere ferma".

Qual è il compito di un’amministrazione, a prescindere dalla connotazione politica?

"Chi guida la città ne amministra anche la storia".