La città che invecchia. Sempre di più gli anziani

Per ogni cento giovani residenti in città ci sono almeno il doppio degli anziani, considerata tale dall’Istat la fascia di età degli ultra sessantacinquenni. È la fotografia, al primo gennaio 2023, di Civitanova dove emerge un indice di invecchiamento che aumenta costantemente negli anni ed è soprattutto nell’ultimo decennio che registra un balzo di quasi trenta punti. Dal valore di 163 del 2013 si passa a 195,8 nel 2023. A braccetto con l’immagine di una città regina della movida, calamita per i giovani c’è, quindi, anche la realtà di un territorio che invecchia e che nel futuro dovrà fare i conti con un sempre crescente bisogno di strutture e servizi sanitari e sociali.

Infatti, pure l’indice di dipendenza strutturale continua ad aumentare e rivela che nel 2003 risultano 57,5 le persone a carico per ogni 100 che lavorano, e anche in questo caso vale la pena confrontare il dato con quello di dieci anni fa, quando era di 54,2, o di venti anni fa che addirittura era fermo a 50,4. Si tratta di un trend che sta interessando tutta l’Italia, un paese dove è in corso una dinamica di invecchiamento. Civitanova non fa differenza e allora, nel 2023, anche l’indice di ricambio della popolazione attiva, ovvero il rapporto che esiste tra la fascia che sta per andare in pensione (tra i 60 e 64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (considerata tra i 15 e i 19 anni) è di 138,9 e significa che la popolazione attiva è molto anziana, ma in questo caso il dato è inferiore rispetto a quello del 2021 e del 2022 che sia attesta oltre 140. Quanto all’indicatore legato alla struttura della popolazione attiva, che rappresenta il grado di invecchiamento della fascia in età lavorativa e fotografa il rapporto percentuale tra questo segmento più anziano (tra i 40 e i 64 anni) e quella più giovane (tra i 15 e i 39 anni), è di 146,4, sostanzialmente stabile nell’ultimo anno, ma dieci anni fa era di 123,7. È di 46 anni l’età media della popolazione civitanovese che al 31 dicembre del 2023 contava 42.367 persone, in lieve calo rispetto al 2022, quando il totale era di 42.398 unità.