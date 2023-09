La città che partecipa. Consigli di quartiere, il debutto in Comune. Ecco i componenti

Sono stati presentati ufficialmente i componenti dei sei consigli di quartiere, organismi rinati su impulso del consigliere Andrea Blarasin (ex Lega, oggi Gruppo misto). I rappresentanti delle varie zone del comune di Macerata, una dozzina per ogni quartiere (otto di maggioranza e quattro di minoranza), sono stati accolti dagli applausi dei membri del consiglio comunale. A presentare i vari componenti è stato Francesco Luciani, presidente del consiglio comunale. I consigli di quartiere serviranno sostanzialmente a condividere proposte e problematiche di interesse pubblico locale, "senza corresponsione di alcuna indennità". La città è stata divisa in sei zone: Quartiere la Pace, Cairoli, Santa Lucia e rione Marche; Quartiere 2 centro, Mameli, Cavour, Velini; Quartiere 3 via Roma, Santa Croce, San Francesco, Collevario; Quartiere 4 Villa Potenza; Quartiere 5 Sforzacosta; Quartiere 6 Piediripa.

Lorenzo Fava