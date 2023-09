"La città è di tutti, lasciatela pulita dopo le feste"

"La città è di tutti. Per fare in modo che sia bella e pulita serve la collaborazione dei cittadini, affinché mantengano il decoro urbano nella fruizione degli spazi pubblici. L’ultima festa di venerdì e sabato sera ha lasciato piazza in un brutto stato, con bicchieri e sporcizia ovunque. Non possiamo permettere che la gioia di queste occasioni di stare insieme si traduca in degrado". È l’appello lanciato da Tolentino Popolare, con capogruppo il consigliere comunale Fabio Montemarani, insieme alle altre due forze di maggioranza (Tolentino Civica e Solidale e Riformisti Tolentino), in seguito all’immagine di piazza della Libertà nel fine settimana. "Il nostro intervento non è contro nessuno – aggiunge il gruppo –, ma è un appello di tutta la maggioranza ai cittadini dopo l’ennesimo episodio. Basti pensare ad altri luoghi di ritrovo come piazza Vaccaj, sempre in centro storico, o all’area verde sotto al Ponte del Diavolo, o alla zona del cinema, in contrada Pace. A maggior ragione, il decoro va mantenuto quando ci sono gli eventi ed è necessario che ognuno faccia la propria parte. Il Cosmari passa comunque per il servizio di igiene urbana, ma anche i cittadini devono contribuire a tenere pulita la città. E invece l’altra sera abbiamo trovato pipì e rifiuti in più punti di piazza. Siamo responsabili di lasciare puliti e sicuri i luoghi che condividiamo tutti".

l. g.