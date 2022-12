La città è in lutto Piange la scomparsa di Nazareno Chiaramoni

La città piange la scomparsa di Nazareno Chiaramoni, morto la scorsa notte a 62 anni a seguito di una malattia contro la quale stava combattendo. Noto e benvoluto per il lavoro nel campo dell’agricoltura, speso pure nell’azienda agricola gestita col fratello Pio, oggi consigliere comunale di maggioranza, e per l’impegno politico, prima da consigliere provinciale e dal 2007 a 2012, nelle vesti di capogruppo consiliare di "Corridonia Insieme" nel primo mandato da sindaco di Nelia Calvigioni. "Il suo ricordo – ha detto Calvigioni – vivrà per sempre nei nostri cuori". Soprannominato "Neno", lascia i nipoti Giovanni e Agnese. Tanti i messaggi di cordoglio giunti via social alla famiglia ai quali si è unita il sindaco Giuliana Giampaoli. "Una vita spesa per il lavoro – ha ricordato – e nel grande impegno politico e civile per la comunità". "È stato esemplare – ha detto l’assessore Massimo Cesca – l’impegno politico sempre mosso da grande passione". La camera ardente è stata allestita alla sala del commiato delle onoranze funebri Verdini, il funerale è fissato oggi alle 10 nella chiesa dei santi Pietro, Paolo e Donato.

Diego Pierluigi