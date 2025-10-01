"La città è stata chiara. Risultato fantastico, più voti di cinque anni fa"

"Civitanova ha parlato e ha detto che in questa città Fratelli d’Italia è Pierpaolo Borroni". Tradotto in poche parole, questo il messaggio politico - e fischiano le orecchie ai vertici locali di FdI - del civitanovese che conquista la riconferma in consiglio regionale e che ha fatto la sua corsa senza la spinta dell’apparato. Una affermazione legittimata dalle 3.834 preferenze in provincia, di cui circa un terzo, 1.221, arrivate dalla urne casalinghe.

"È un risultato fantastico, al termine di una campagna elettorale entusiasmante – commenta – che mi ha portato in tutto il maceratese. Credo di essere stato il candidato che ha girato di più e la differenza alla fine l’ha fatta il grande lavoro svolto sul territorio. Tra l’altro, registro di aver preso più voti rispetto a cinque anni fa in un contesto in cui gli elettori andati alle urne sono invece calati".

A caldo ha detto che deve la sua affermazione a un lavoro fatto in totale solitudine, aiutato solo da amici. Un messaggio a qualcuno del suo partito?

"Sulla stampa abbiamo tutti letto quali erano gli orientamenti e chi sarebbe stato appoggiato. Ma, non voglio che questo diventi argomento di divisione. Sono il consigliere di Fratelli d’Italia, rappresento la mia città e la provincia e devo la rielezione all’enorme lavoro fatto sul territorio".

Nessun regolamento di conti con l’apparato?

"Assolutamente no, ma tengo a dire che una cosa da questa tornata elettorale è emersa, forte e chiara: Civitanova ha detto che qui Fratelli d’Italia è Borroni. Grazie a quella grande parte del partito che mi ha votato, ma c’è stata anche una grossa quota di società civile che si è riconosciuta nel mio lavoro e che mi ha portato a ottenere un risultato straordinario, coronato dalla conferma di Acquaroli, con Fratelli d’Italia primo partito in regione, in provincia e a Civitanova".