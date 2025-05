"La città ha bisogno di cambiamento e di un vero rilancio"

Azione, Partito Liberaldemocratico e Base Popolare Marche promuove una discussione politica che mette al centro il futuro di Macerata, nella convinzione che gli attuali assetti politici, tanto fortemente polarizzati a destra come a sinistra, si siano dedicati al conflitto per il potere dimenticando le ragioni ed i bisogni della città. Si tratta di un processo aperto al quale possono aderire sempre più cittadini.

Federico Valori per Azione sottolinea l’assenza preoccupante di ogni prospettiva di sviluppo economico e sociale della città che non sia legata solo ad una funzione residenziale per studenti. Riccardo Cogliandro, in rappresentanza del Partito Liberaldemocratico, pone l’accento sul dibattito politico locale, sterile e provinciale, in una città in crisi di identità. E Mattia Orioli per Base Popolare Marche: "La città ha bisogno di un forte e vero rilancio che interrompa questo stato di confusione e mancanza di strategia di gestione della città. Auspico che tutte le forze centriste, tra cui quelle popolari, siano unite per dare una speranza di cambiamento per la città".