La città intitola una via alla sensitiva Pasqualina

CIVITANOVA

Si terrà sabato mattina la cerimonia di intitolazione di via Pasqualina Pezzola. Appuntamento alle 11 nell’attuale tratto di via Del Casone, compreso tra il passaggio a livello e l’intersezione con via Alighieri, dove verrà collocata una targa in acciaio inox dal diametro di circa novanta centimetri raffigurante l’immagine della veggente, realizzata dall’artista Alessandro Pizzuti.

Il massetto di marmo sul quale verrà posizionata la targa è stato prelevato dalla cava di Acquasanta Terme, di proprietà della ditta Eurobuilding di Servigliano, che ha donato il materiale. La proposta fu fatta a gennaio dal consigliere di minoranza Piero Gismondi e la giunta, nella seduta dello scorso 24 novembre, procedette all’approvazione. Pasqualina Pezzola, detta ‘la Montesanta’, scomparve nel 2006, all’età 97 anni, ma il suo nome è ancora impresso nella mente di tanti civitanovesi e non solo. Pur essendo analfabeta, era capace di diagnosticare i mali altrui e nella sua dimora, a pochi metri di distanza da dove sorgerà la nuova via, si recarono diversi personaggi famosi tra cui Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Fred Buongusto e Dino Buzzati, il quale arrivò a definirla "il fenomeno paranormale per eccellenza", oltre al re Faruk, Pio XII e Papa Giovanni Paolo II.

In realtà, l’idea di intitolare una strada alla sensitiva civitanovese nacque nel 2015, ma solo oggi è realtà, per la gioia di tanti cittadini del quartiere Risorgimento, molto legati alla sua figura.

Francesco Rossetti