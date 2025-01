"La città per il verde", San Severino tra i finalisti

San Severino figura tra i protagonisti della 25esima edizione del premio "La città per il verde", uno dei più importanti riconoscimenti italiani nel settore della cura e valorizzazione del verde urbano.

Nella categoria Comuni da 5mila a 15mila abitanti, la città si è distinta arrivando a essere selezionata tra i finalisti, confermando il proprio impegno nella promozione della sostenibilità ambientale e nella tutela degli spazi verdi. Il premio, organizzato dalla casa editrice "Il Verde Editoriale" di Milano, è assegnato ogni anno a Comuni, enti pubblici, strutture private con finalità pubblica e associazioni di volontariato che si distinguono per interventi significativi nella gestione e valorizzazione del verde urbano.

"La città – afferma il Comune – è stata selezionata grazie alla sua capacità di coniugare innovazione e tradizione nella progettazione e manutenzione degli spazi verdi, favorendo la partecipazione della comunità e la tutela dell’ambiente con particolare riferimento anche al rifacimento che ha interessato il giardino storico monumentale Giuseppe Coletti". La consegna del premio si svolgerà venerdì 21 febbraio in occasione della fiera internazionale "Myplant & Garden" di Milano, un appuntamento di riferimento per il florovivaismo, il garden design e il paesaggio. Allo stesso premio, il Comune di Pieve Torina risulta tra i finalisti nella categoria per i centri al di sotto dei 5mila abitanti.