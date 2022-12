La città piange la scomparsa di Mario Grespini

Si è spento ieri a San Severino, a 86 anni, Mario Grespini, papà del nostro collaboratore Mauro. Era una persona cordiale, benvoluta, sempre sorridente, nonostante le condizioni di salute fossero peggiorate negli ultimi anni. In tanti lo conoscevano e stimavano, non solo in città, ma anche a Gagliole, suo paese d’origine, e a Tolentino, dove è stato aiutante tecnico al liceo classico Filelfo. Da sempre vicino al mondo cattolico, Mario Grespini aveva svolto attività sindacale nell’ambito della scuola ed era stato impegnato in politica, prima come segretario locale della Dc, poi come assessore comunale al bilancio nelle amministrazione guidate dai sindaci Adriano Vissani e Alduino Pelagalli. Dopo la pensione si era ritirato in famiglia per stare con gli amati nipoti Filippo, Giulia e Paolo. Oltre a loro e a Mauro, lascia la moglie Maria, l’altra figlia Loredana, insegnante all’istituto comprensivo Tacchi Venturi di San Severino, il genero Roberto, la nuora Silvia e le sorelle Fernanda e Maria. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15, nel santuario della Madonna dei Lumi, partendo dalla sala del commiato "Il tempio degli angeli", dove è allestita la camera ardente. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di San Michele, a San Severino.