La città piange l’ammiraglio Trevisani

Porto Recanati piange la scomparsa di uno dei suoi personaggi più illustri. È morto martedì notte l’ammiraglio dalla marina militare Marcantonio Trevisani. Aveva 76 anni ed era ricoverato nella clinica Villa Pini di Civitanova, dopo che a inizio dicembre aveva accusato un malore mentre si trovava in casa e per questo era stato ricoverato all’ospedale di Macerata.

Da giovane, Trevisani si era arruolato all’accademia navale di Livorno e da lì era cominciata la sua carriera, costellata di traguardi. Dal 1987 al 1988 prese parte a una missione internazionale nel Sinai, nel 2002 gli fu assegnato il prestigioso ruolo di direttore dell’Istituto alti studi per la difesa. E ancora: dal 2006 al 2008 ricoprì l’incarico di comandante capo del Dipartimento marittimo "Adriatico", ad Ancona. Tra le altre cose fece aprire proprio ad Ancona il primo museo dedicato al grande fisico italiano Guglielmo Marconi, che fu anche contrammiraglio della marina militare. "Una persona generosa che era sempre pronta ad aiutare il prossimo – lo ricorda Filippo Pacelli, all’epoca direttore del museo e maresciallo in congedo della marina militare –. Sposò la mia idea di dedicare un museo a Marconi, per custodire degli oggetti d’epoca risalenti al periodo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento".

Marcantonio Trevisani apparteneva a un’antica e nobile famiglia di origine veneziana, imparentata con la stirpe dei Bonaparte. Diverse le onorificenze a lui assegnate, tra le quali grand’ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana, la medaglia di bronzo per la lunga navigazione della marina militare, la medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare e la croce d’oro per anzianità di servizio militare per ufficiali.

"Zio Marco, così lo chiamavamo tutti, era gioviale e aveva uno spirito beffardo, ma sempre amorevole – sono le parole commosse del nipote Alessandro Trevisani –. Un conservatore sempre attento e curioso alle evoluzioni della società, nonché un grande appassionato d’arte e un grande lettore, infatti il pavimento di casa sua era tappezzato da pile di libri".

L’ammiraglio Trevisani lascia i fratelli Massimo e Carlo (ex vicesindaco della città negli anni ‘80), le sorelle Teresa Maria e Francesca Maria, i cognati e gli adorati nipoti. Il funerale sarà celebrato sabato alle 11, nella chiesa San Giovanni Battista.

Giorgio Giannaccini