La città piange Marcello Riccetti: "Grande calciatore e uomo"

Marcello Riccetti (nella foto) aveva 77 anni ed è morto ieri sera nella residenza Anni Azzuri di Montecosaro, dove da tempo era ospitato. Un lutto sentito da tutta la comunità di Porto Recanati che lo aveva accolto e benvoluto. Ex calciatore professionista, era nato in Eritrea, ex colonia italiana, figlio di immigrati portorecanatesi. Poi, il ritorno sulla costa, lavorando nel vecchio ’bar Africa’ del nonno in piazza Brancondi e iniziando a giocare con la maglia del Portorecanati. Testa alta, piedi delicati, regista di qualità. Caratteristiche che finirono nel mirino di club blasonati, su tutti Inter, Spal e Anconitana. Proprio i ’vicini’ riuscirono a strapparlo alla concorrenza, portandolo in serie C. Da lì una carriera al sud, negli anni ’60 e ’70, tra Benevento, Avellino e Catania in serie B. Senza però mai dimenticare le origini, la sua città, la sua gente. Così, al culmine dello sport giocato, ecco il ritorno al Portrecanati. Poi, dal campo alla panchina, con una trafila nelle giovanili e le partite da allenatore con Castelfidardo, Potenza Picena, Montelupone e Portorecanati. Il calcio nel sangue, tanto da gestire, per 20 anni, dal 1999 al 2019, i campi da calcetto nella zona dell’Eurovillage, raccontando aneddoti ai giovani. Il figlio Mirko lo ricorda così: "Per me è stato una colonna portante, un esempio nella vita e nel calcio". A stringersi al dolore sono il Portorecanati calcio e il Comune, "un grande calciatore, ma soprattutto un grande uomo". Riccetti lascia i figli Erika e Mirko, i nipoti Veronika, Gloria, Jacopo ed Edoardo, la nuora Cinzia, il genero Graziano e la moglie Giacometta. I funerali saranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale del Preziosissimo Sangue, in via Gardini.