"La città potrebbe decollare . Manca visione nei progetti"

Cemento, caos viabilità, pochi parcheggi e mancanza di una progettazione urbanistica a lungo termine. Italia Viva di Civitanova attacca l’amministrazione comunale: "La valutazione sull’operato della Giunta non può che essere negativa". "L’amministrazione di centrodestra di Civitanova continua tristemente a caratterizzarsi per mancanza di visione nella progettazione urbanistica – si legge in una nota diffusa da Luca Doria, presidente di Italia Viva, sezione di Civitanova –, Civitanova potrebbe, potenzialmente, avere tanti grandi punti di forza: sarebbe un indiscusso polo attrattivo per lavoro, istruzione, turismo, ristorazione e divertimento. L’opportunità offerta dai due mandati, con una Giunta nominata all’insegna della continuità, dava modo di sviluppare la città in base alla propria visione appunto, se solo ce ne fosse stata una. Tallone d’Achille della nostra città è la viabilità. L’amministrazione, sulla base di rilevamenti del traffico effettuati di notte, sceglie di non vedere il problema. Gli ingorghi non sono più neanche percepiti come un fallimento dell’amministrazione, ma come l’ineluttabile realtà. Le zone critiche sono innumerevoli: rotonda Paciotti, nazionale, centro città, uscita della superstrada e tanto altro. Trovare un parcheggio in estate per andare al mare è un esercizio di perseveranza che tempra i cittadini. Trovarne uno in centro nel resto dell’anno non è esperienza da meno. Ma questa situazione non è, come sembra essere percepita, una inevitabile realtà da accettare, bensì conseguenza della mancanza di visione nella progettualità dello sviluppo (opposto al mero sfruttamento) delle aree della città. Il più recente esempio è il progetto area Ceccotti presentato dall’assessore Belletti circa un anno fa: un’isola scollegata dal centro dove l’aspetto viabilità è semplicemente ignorato. Un’area della città scollegata dal centro non rappresenta certo un unicum. E le bretelle o le ciclovie promesse sono sparite dai radar. La città continua a crescere, in una cornice che più che di sviluppo è di semplice sfruttamento all’insegna della cementificazione, a spese delle aree verdi che sono solo viste come cantieri futuribili", ha concluso Doria.