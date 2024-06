"La città protagonista grazie al lavoro fatto"

"Amministreremo la città con competenza e serietà e con una squadra affidabile e motivata, sempre coinvolgendo i cittadini nelle scelte più importanti": questa la promessa che Antonio Bravi, il primo dei tre candidati sindaco di Recanati che intervistiamo in vista del voto, fa alla città, non senza una piccolissima polemica: "per Recanati non serve cambiare prospettiva e neanche tornare protagonista perché protagonista lo è già, grazie al grande lavoro fatto in questi anni".

Come vive questa situazione di scontro politico con Fiordomo, suo compagno di viaggio per 15 anni?

"La scelta di Fiordomo, che fa fatica a spiegare, non poggia su motivazioni valide e importanti, altrimenti non sarebbe potuto restare in giunta e in maggioranza fino all’ultimo senza che si manifestasse un reale dissenso sulle cose da fare. Mi ha creato amarezza dal punto di vista personale, ma andiamo avanti spediti verso il futuro. Abbiamo sempre lavorato per pacificare la città e per costruire un’ampia coalizione di forze, tanto che due candidati sindaco miei avversari nel 2019 oggi mi sostengono convintamente, Graziano Bravi e Stefano Gurini".

A chi le rimprovera che in questi 5 anni l’amministrazione ha camminato a passo di lumaca che cosa risponde?

"Che è una affermazione destituita di ogni fondamento, fatta per pura propaganda elettorale. Malgrado due anni di pandemia e le successive tensioni internazionali con gli aumenti dei costi energetici e delle materie prime, abbiamo praticamente realizzato il tutto nostro programma amministrativo. In più siamo riusciti a ottenere oltre 50 milioni di euro dai fondi del sisma e dal Pnrr per opere pubbliche già realizzate, in corso o da iniziare a breve, senza dimenticare i risultati su cultura, turismo, sociale e urbanistica".

Il primo atto che farà da sindaco riconfermato?

"L’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2023, oltre 300mila euro, da utilizzare nel sociale, ad esempio il social food e l’Alzheimer Cafè".

Per i servizi sanitari e sociali si poteva fare di più?

"Certamente per i servizi sanitari, che però non dipendono dal Comune. Negli ultimi 4 anni abbiamo assistito a un costante impoverimento e riduzione dei servizi del nostro ospedale, il pronto soccorso di Civitanova non è in grado di far fronte agli accessi e le liste di attesa si sono progressivamente allungate. E non bastano alcune promesse preelettorali per cambiare la situazione. Nel sociale, invece, abbiamo fatto moltissimo per l’assistenza agli anziani, alla disabilità, al sostegno scolastico e del nido comunale con una spesa costantemente in crescita negli ultimi anni. Abbiamo già chiesto all’Ast di Macerata di poter raddoppiare da 70 a 140 i posti negli Ircer per dare risposta alla lunga lista di attesa".