La città ricorda il maresciallo. Piermanni

Civitanova si stringe nel ricordo del maresciallo Piermanni, medaglia d’oro al valor militare, nel 48° anniversario della sua scomparsa. Una cerimonia è stata organizzata per domenica dal Comune con l’Arma dei carabinieri e l’Associazione nazionale carabinieri, per rendere omaggio a un uomo che ha sacrificato la propria vita in difesa della legalità. Alle 17.45 il ritrovo davanti al monumento dedicato al maresciallo, sul lungomare sud. Alle 18 la commemorazione seguita dalla lettura delle motivazioni con cui gli fu conferita la medaglia d’oro. A seguire, gli onori ai caduti. Interverranno il sindaco Fabrizio Ciarapica, il comandante regionale dell’Arma, generale Nicola Conforti, e il generale Tito Baldo Honorati, ispettore regionale dell’Associazione carabinieri.

Al termine, il corteo si muoverà in direzione dei giardini di piazza XX Settembre. Infine messa a San Pietro, officiata dal cappellano militare don Pierluigi Plata. Alle celebrazioni parteciperanno la vedova, Giovanna Paolone, e la figlia Dominique Piermanni.