La città ricorda padre Zampa, il "benefattore fra gli ultimi"

San Severino ricorda padre Giuseppe Zampa. Nel giorno dell’anniversario della nascita, avvenuta il 12 gennaio 1873, per iniziativa della Comunanza di Castel San Pietro e della comunità di Agello, con la collaborazione dei Frati Minori San Giacomo della Marca e dell’Amministrazione Comunale di San Severino, una messa in ricordo del "benefattore fra gli ultimi" è stata celebrata nella piccola chiesa di Santa Maria. Padre Zampa fu missionario per molti anni in Bolivia ed è considerato un gigante dell’opera missionaria dei Frati minori nel continente sudamericano con il popolo boliviano. Ancora una volta si è voluta mettere in luce questa figura grandiosa, partita dal convento di San Pacifico a soli 20 anni e arrivato in Bolivia a fondare le "Scuole di Cristo" con cui ha evangelizzato e scolarizzato i figli dei minatori di Potosì e le persone più disagiate laddove l’analfabetismo dilagava. Già a settembre si era voluta presentare questa figura al teatro Feronia tramite video, testimonianze e relazioni poi, ripercorrendo proprio i suoi luoghi natii di Agello e Castel San Pietro, era stata apposta anche una targa nei pressi della casa natale e una lapide commemorativa nella chiesa di Agello.

Da Lima, in Perù, la pronipote di padre Giuseppe Zampa ha inviato un manifesto con un messaggio per ricordare il 151esimo anniversario della nascita dello zio a dimostrazione del legame di amicizia che si è stabilito con la Comunanza, la Città di San Severino e i Frati Minori, così come sono arrivati i saluti da parte dell’Ambasciatrice dello Stato di Bolivia in Italia, sua eccellenza Sonia Silvia Brita Sandoval, che ha voluto così partecipare virtualmente alla ricorrenza. Padre Zampa in Bolivia è venerato come un eroe e un santo, nel nostro Paese la memoria delle sue grandi opere deve essere oggi riscoperta e rimessa al centro di studi e di riflessioni che possano contribuire a restituire alla sua figura il posto che merita.

Gaia Gennaretti