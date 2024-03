La città riscopre l’amore per il cinema

Sarà assegnato a Susanna Nicchiarelli, regista, attrice e sceneggiatrice italiana, il premio "Ludovico Alessandrini" alla 12esima edizione. Lo ha annunciato il sindaco Bravi ricordando come il "Premio è un valore assoluto all’interno del panorama culturale della nostra città e coincide finalmente anche con la presenza a Recanati di una sala cinematografica perfettamente funzionante. La Nicchiarelli è una regista giovane, molto brava e molto apprezzata con una carriera davanti ancora tutta da percorrere". Sarà proprio la Sala Gigli, alle 21,30 di giovedì ad ospitare una retrospettiva sull’artista con ingresso gratuito ad iniziare con "Cosmonauta" per proseguire nei giovedì successivi con "La scoperta dell’alba", "Nico, 1988", "Miss Marx" e "Chiara". "L’artista, a cui sabato 13 aprile assegneremo il premio, una copia in bronzo dorato del sigillo cinquecentesco di Recanati – spiega Beniamino Gigli, presidente del Circolo del Cinema organizzatore dell’evento – è già importante e conosciuta, autrice di molti corti e collaboratrice di Nanni Moretti durante le riprese del film Il Caimano. Il materiale che produce non sempre è facile da reperire o conosciuto quanto si dovrebbe. L’opera vincitrice, una raccolta di lungometraggi, verrà proiettata giovedì: in apertura ha un corto animato e poi un lungometraggio che parla di personaggi femminili in una sorta di autobiografia che cattura sin da subito l’occhio e l’attenzione dello spettatore. Con il nostro catalogo, che verrà consegnato gratuitamente ai presenti all’evento, saremo i primi a fare un riassunto complessivo e ben strutturato delle opere della Nicchiarelli, così come della sua biografia". Il sindaco ha tracciato anche un primo bilancio dell’attività della sala cinematografica: "Dopo l’apertura dell’ottobre scorso l’affluenza è stata tantissima, sulle 3-400 persone a settimana. L’iniziativa è partita benissimo con una flessione sotto Natale e una ripresa incredibile da gennaio in poi. Ogni settimana ci sono tre film in programmazione. La nostra fortuna è anche quella di poter dare spazio a registi che magari ne trovano meno altrove". A sottolineare come Recanati vada un po’ controcorrente per quel che riguarda "la settima arte" è l’assessore alla cultura Rita Soccio: "Andare al cinema è un’esperienza che fa sempre bene. La ciliegina sulla torta sono i vari film che sono stati girati a Recanati, da quello di Martone nel 2014/15 a quelli più recenti, con la presenza anche di Woody Goldberg".

Antonio Tubaldi