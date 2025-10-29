La città segreta, alla scoperta dei sotterranei

Nuova edizione per "Macerata segreta sotterranea", itinerario di trekking urbano il 15 e 16 novembre per scoprire grotte e cunicoli artificiali del sottosuolo. L’iniziativa, con il patrocinio e il sostegno del Comune, porta il marchio dell’associazione turistico-culturale Macerata by Marche - Guide turistiche nelle Marche ed è svolta con speleologi e guide turistiche abilitate. Oltre agli ambienti ipogei del settecentesco Palazzo Buonaccorsi (proprietà comunale), si ripropone un complesso sotterraneo privato con un percorso ricavato nelle fondamenta di Palazzo Narducci – Boccaccio, visita con performance teatrale con ambientazione storica. "Un evento che coniuga cultura, sport e turismo – afferma l’assessore comunale agli Eventi, Riccardo Sacchi –, esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare esperienze di pregio". "Visto il successo delle scorse edizioni – commenta Elena Prokopenko, guida turistica e presidentessa di Macerata by Marche – si pensa a un progetto più ampio che potrebbe diventare appuntamento fisso e risorsa turistica per la città".

Altra novità di questa edizione del trekking urbano è la visita alla Mostra Giubilare temporanea "Immagini di maternità – La bellezza della vita che nasce" nella cripta della basilica della Misericordia, a cura della Diocesi di Macerata, facoltativa e gratuita. Poi, aperitivo tematico Macerata Segreta al bar Centrale (8 euro a persona - prenotazione tramite Whatsapp al numero 340.4177177). Sabato 15 novembre si parte alle 15, 16 e 17; domenica 16 alle 10, 11, 15, 16 e 17, dal punto accoglienza nel cortile di Palazzo Buonaccorsi (via Don Minzoni, 24). La percorrenza media per il percorso è di circa due ore; un chilometro e mezzo circa; per presenza di umidità diffusa e modeste infiltrazioni d’acqua munirsi di abbigliamento e calzature idonei. L’accesso ai sotterranei sarà consentito a gruppi di massimo quindici persone e bambini dai sei anni; i partecipanti saranno muniti di caschetti e torce e ogni adulto dovrà compilare una liberatoria. Quota di partecipazione 18 euro a persona, 10 per bimbi da 6 a 10 anni. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti entro giovedì 13 novembre al numero 340.4177177 (messaggio Whatsapp). Per modalità di pagamento contattare sempre lo stesso numero.