Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Femminicidio VeronaFilarmonica Rossini RussiaRyanair nuovi voli Morta folgorataAtti vandalici Bologna
Acquista il giornale
CronacaLa città segreta, alla scoperta dei sotterranei
29 ott 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. La città segreta, alla scoperta dei sotterranei

La città segreta, alla scoperta dei sotterranei

Sabato 15 e domenica 16 torna il trekking urbano sotto Buonaccorsi e Palazzo Narducci-Boccaccio.

Una delle passate edizioni del trekking urbano nella città sotterranea (Calavita)

Una delle passate edizioni del trekking urbano nella città sotterranea (Calavita)

Nuova edizione per "Macerata segreta sotterranea", itinerario di trekking urbano il 15 e 16 novembre per scoprire grotte e cunicoli artificiali del sottosuolo. L’iniziativa, con il patrocinio e il sostegno del Comune, porta il marchio dell’associazione turistico-culturale Macerata by Marche - Guide turistiche nelle Marche ed è svolta con speleologi e guide turistiche abilitate. Oltre agli ambienti ipogei del settecentesco Palazzo Buonaccorsi (proprietà comunale), si ripropone un complesso sotterraneo privato con un percorso ricavato nelle fondamenta di Palazzo Narducci – Boccaccio, visita con performance teatrale con ambientazione storica. "Un evento che coniuga cultura, sport e turismo – afferma l’assessore comunale agli Eventi, Riccardo Sacchi –, esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare esperienze di pregio". "Visto il successo delle scorse edizioni – commenta Elena Prokopenko, guida turistica e presidentessa di Macerata by Marche – si pensa a un progetto più ampio che potrebbe diventare appuntamento fisso e risorsa turistica per la città".

Altra novità di questa edizione del trekking urbano è la visita alla Mostra Giubilare temporanea "Immagini di maternità – La bellezza della vita che nasce" nella cripta della basilica della Misericordia, a cura della Diocesi di Macerata, facoltativa e gratuita. Poi, aperitivo tematico Macerata Segreta al bar Centrale (8 euro a persona - prenotazione tramite Whatsapp al numero 340.4177177). Sabato 15 novembre si parte alle 15, 16 e 17; domenica 16 alle 10, 11, 15, 16 e 17, dal punto accoglienza nel cortile di Palazzo Buonaccorsi (via Don Minzoni, 24). La percorrenza media per il percorso è di circa due ore; un chilometro e mezzo circa; per presenza di umidità diffusa e modeste infiltrazioni d’acqua munirsi di abbigliamento e calzature idonei. L’accesso ai sotterranei sarà consentito a gruppi di massimo quindici persone e bambini dai sei anni; i partecipanti saranno muniti di caschetti e torce e ogni adulto dovrà compilare una liberatoria. Quota di partecipazione 18 euro a persona, 10 per bimbi da 6 a 10 anni. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti entro giovedì 13 novembre al numero 340.4177177 (messaggio Whatsapp). Per modalità di pagamento contattare sempre lo stesso numero.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EsposizioneMostre