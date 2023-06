La città si arricchisce di un nuovo bosco urbano

Si arricchisce di un bosco urbano la città di Recanati frutto della preziosa collaborazione con gli studenti della classe 4ªA dell’Indirizzo Chimica e Materiali dell’IIS "Mattei" dell’amministrazione comunale, dei volontari dell’associazione Pian.ti.Amo e del prof Fabio Taffetani, Ordinario di Botanica Sistematica dell’Università Politecnica delle Marche ed esperto in Biodiversità. L’area verde, realizzata nella proprietà comunale adiacente all’Istituto, rappresenta una piccola realtà naturalistica all’ingresso della città, preziosa non solo per l’importanza che esso riveste per la natura e perché testimonia la cura e l’attenzione che la scuola, le autorità e i cittadini hanno nei confronti dell’ambiente, ma soprattutto per la sua peculiarità di essere un bosco dinamico, caratterizzato dalla presenza di erbe spontanee, ecosistema ideale per le api e, dunque, pensato per difendere e preservare la biodiversità. Gli studenti hanno partecipato al progetto fin dallo scorso anno, quando è iniziata la fase di piantumazione di specie tra cui, ad esempio, l’ulivo o l’alloro e sabato scorso hanno avuto l’occasione di ascoltare dal prof Taffetani l’importanza che alcune erbe, nate spontaneamente nella zona, come papavero, malva e camomilla, solo per citarne alcune, assumono per la natura e per il benessere dell’organismo umano, grazie alle loro proprietà benefiche. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Antonio Bravi, l’assessore Michele Moretti, il dirigente scolastico Antonella Marcatili e il prof.Rodolfo Mogetta, volontario dell’associazione Pian.ti.Amo già docente dell’Istituto, La scuola sin da subito ha accolto con entusiasmo l’iniziativa che persegue molti degli obiettivi che l’IIS "Mattei" ritiene indispensabile trasmettere ai propri studenti.