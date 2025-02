La città si colora di rosso per la festa degli innamorati

Recanati si prepara ad accogliere la festa degli innamorati con un evento speciale che avvolgerà il cuore del centro in un’atmosfera magica e romantica. Oggi e domenica prossima i vicoli e le piazze della città si tingono di rosso, simbolo di passione e affetto, per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Patrocinata dal Comune e organizzata dai commercianti, la festa degli innamorati sarà un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere una giornata all’insegna della dolcezza e della convivialità.

A partire dalle 9.30 e fino a tarda sera i visitatori potranno immergersi in una festa ricca di emozioni che avrà come scenario principale la splendida piazza Leopardi. La Torre del Borgo farà da cornice a una serie di mercatini tematici ed esposizioni artigianali. Gli amanti della cultura e delle tradizioni locali troveranno una varietà di stand tra dolci creazioni, regali artigianali e prelibatezze da assaporare.

Domenica 16, inoltre, non mancherà una speciale esposizione di prodotti tipici locali, grazie agli stand delle Piazzette dei mestieri e dei sapori, un angolo dedicato ai prodotti enogastronomici del territorio. I visitatori potranno scoprire i cioccolatini artigianali, i gioielli fatti a mano e gli oggetti pensati per rendere ogni regalo speciale.

Tra i partecipanti anche Mamamour, Dolci Alchimie, Magie di Eventi – Wedding Planner, i ristoranti La Torre Antica e Il Passero Solitario, Emporium e Valenti, che offriranno una varietà di prodotti e servizi perfetti per ogni occasione.