La città si presenta al mondo dei cicloturisti

Alla fiera del cicloturismo di Bologna anche Civitanova protagonista, ospite nello stand di Noi Marche Bike Life. Una vetrina importante per promuovere la città nel mondo degli appassionati delle due ruote. "La Fiera ci ha dato l’occasione di presentarci al mercato nazionale e internazionale e di far conoscere e promuovere il nostro territorio. Abbiamo preso molti contatti e invitato quanti vogliono trascorrere la loro vacanza a Civitanova alla scoperta di luoghi caratteristici e di scorci mozzafiato", ha detto l’assessore al Turismo Manola Gironacci, che ha partecipato all’evento bolognese insieme alla consigliera comunale Paola Campetelli. La seconda edizione della Fiera del cicloturismo ha fatto registrare 19.000 presenze, con una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. "Una tendenza – ha sottolineato Gironacci – che si registra anche a Civitanova e sulla quale stiamo investendo già da tempo. La bandiera gialla ricevuta dalla città, unica in provincia, è il riconoscimento proprio dell’impegno messo su questo fronte". "Continueremo a lavorare – ha aggiunto – anche in sinergia con gli altri Comuni per fare di Civitanova una città sempre più a misura di cicloturismo".