La Civitanovese a Senigagliesi: "Per salvarsi non servono miracoli"

Il suo nome circolava già da tempo al Polisportivo ma solo ieri è arrivata l’ufficialità. Stefano Senigagliesi è il nuovo allenatore della Civitanovese. Nel primo pomeriggio di ieri il tecnico è stato presentato nella sede societaria, poi ha diretto il primo allenamento. Classe 1964, Senigagliesi allena da oltre 30 anni: ha condotto diverse esperienze nelle Marche tra cui Maceratese, Sangiustese, Monturanese, Cingolana e Osimana e in giro per l’Italia, tra Sardegna, Abruzzo, Campania e Molise. L’ultima avventura, proprio nella squadra della sua città, quell’Osimana da cui si è dimesso il 22 ottobre 2023 (Eccellenza). Invece la serie D gli manca dal 2021, quando venne esonerato dal Nereto. Senigagliesi fu anche l’allenatore della Civitanovese nel 2002, ma per soli 3 giorni poiché l’allora presidente Battaglioni non iscrisse la squadra in serie D e l’affare saltò. Ora la chiamata diretta del patron Profili, che "non mi ha chiesto un obiettivo preciso – ha spiegato Senigagliesi –, ma di dare il massimo dal primo all’ultimo giorno". Il neo trainer aveva osservato la squadra già nelle partite interne contro Sora e Samb. "Non ho visto – ha affermato – difficoltà tecnico-tattiche, ma una grande sfortuna nei dettagli e negli episodi. Questa rosa è stata costruita e allenata bene. Dobbiamo recuperare emozioni, aspetti umani ed essere un corpo unito". Sul mercato chiede solo di "gestire tutto in maniera ermetica, ma su questo – rassicura – sia il presidente che il ds sono più scaltri di me". Tradotto: evitare schizofrenie, voci destabilizzanti e fughe in avanti in fatto di acquisti o posizioni di singoli giocatori. "La pressione? Sì, ho tanta paura. Credo che questa sia una delle qualità più importanti per non rischiare di rimanere sorpreso da avversari e situazioni. Chi dice di non temere nulla è un incosciente che ritrovi al funerale. Sento la pressione giusta, bellissima, di tentare questa scalata che non è un miracolo, perché il miracolo presuppone di non aver materiale. Invece qui c’è". Nelle precedenti stagioni la salvezza diretta è stata raggiunta intorno ai 40-42 punti. "Stavolta – è la previsione – ne serviranno meno. Il campionato è diviso in due parti: le squadre in basso devono sentirsi tutte invischiate, perché poi i momenti meno fortunati arrivano".