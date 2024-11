La Civitanovese al bivio. Visciano: "Il gruppo è vivo"

"Contro i biancorossi dobbiamo partire con l’approccio delle ultime gare, ma finalizzando le occasioni". È quanto afferma Ivan Visciano, capitano della Civitanovese, rivolgendo il pensiero alla partita di domani in casa del Città di Teramo. "Sicuramente – spiega il mediano rossoblù – sarà una partita difficile su un campo importante. Teramo è una bella piazza, sappiamo di dovercela vedere con una squadra forte e con un reparto offensivo davvero fastidioso".

La compagine abruzzese guidata da Marco Pomante è seconda in graduatoria (19 punti) insieme con Chieti e Fossombrone e ha prospettive ambiziose. Si tratta di una formazione che, come ha illustrato Visciano, dispone di un reparto offensivo importante tra i vari Galesio, già a segno con 5 gol, Tourè, reduce da un’annata con 19 marcature in Eccellenza, e D’Egidio. Parliamo di uno tra i migliori attacchi del campionato (15 gol fatti). Anche a centrocampo, il Teramo vanta giocatori navigati come Esposito e Ferraioli, quest’ultimo dovrebbe rientrare da un infortunio (in caso negativo l’alternativa è l’argentino Baumwollspinner), mentre in difesa spazio ai giovani Menna, Cippolletti e Brugarello. Di norma, lo schema utilizzato dal tecnico Pomante è un 3-4-3, variabile in 3-4-2-1. Tra le mura amiche, il diavolo ha un trend invadibile: 4 gare vinte, di cui una allo stadio Savini di Notaresco e tre al Bonolis di Teramo, l’impianto che ospiterà il match di domani (14.30). Gli abruzzesi sono reduci dal pareggio in casa della Fermana (1-1). Dal canto suo, la Civitanovese non può permettersi passi falsi dopo l’occasione persa domenica scorsa, quando in superiorità numerica si è fatta raggiungere dall’Isernia (1-1). L’undici rivierasco eredita anche la sconfitta in coppa Italia contro il Castelfidardo (4-1). "Dispiace – dice Visciano – perché eravamo partiti alla grande in condizione di parità numerica. Avevamo il pallino del gioco, poi c’è stato l’episodio dell’espulsione che ha cambiato tutto. Però, la cosa che mi fa ben sperare è che nonostante tutto vedo un gruppo vivo. Certo, dobbiamo limitare un po’ quegli errori che ultimamente non ci perdonano". A dispetto di una classifica di soli 9 punti, l’umore è ancora positivo. "Piangerci addosso – chiarisce il capitano – è solo peggiorativo. Sappiamo che possiamo fare qualcosa in più".

Tra le fila rossoblù, si cerca di recuperare Vittorio Esposito, ma difficilmente il fantasista giocherà per 90 minuti. Assai probabile l’indisponibilità dell’attaccante Ramiro Brunet, in dubbio le alternative difensive Rossetti e Abbenante con bomber Spagna costretto a scontare l’ultimo turno di squalifica. Per i tifosi rossoblù obbligatoria la prevendita fino alle 19 odierne sul circuito "Ciaotickets.com", oppure nei punti vendita autorizzati (Lucky Point e tabaccheria Enea Frenquelli).