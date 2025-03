La Civitanovese comanda. Tre punti pesanti

isernia

SAN LEUCIO (4-3-3): Draghi; Franzese (16’ st Pettorossi 5,5), Perotti, Antinucci, Romat; Gimenez (22’ st Baba), Ercolano 5, Miola (37’ Cavaliere); Conti (16’ st Ouattara sv), Cascio, Coratella. All. Farrocco.

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci ; Franco, Rossetti, Visciano (63’ Macarof), Passalacqua; Diop, Buonavoglia (30’ st Milani), Domizi (26’ st D’Innocenzo), Bevilacqua (12’ st Rasic), Brunet (44’ st Di Martino), Capece. All. Senigagliesi

Arbitro: Niccolai di Pistoia

Reti: 20’ Capece, 45’ e 79’ Brunet.

Note: ammoniti Domizi e Milani (C); spettatori 400 circa; recupero 0’ pt, 4’ st.

Grande successo esterno per la Civitanovese che espugna con un netto 0-3 lo stadio Lancellotta contro l’Isernia. Prestazione da applausi per la squadra di Senigagliesi che comanda le operazioni dall’inizio alla fine e strappa tre punti pesanti.

La gara. Dopo le prime fasi di studio tra le due formazioni, bisogna attendere il 10’ per la prima emozione della sfida: Bevilacqua si libera con i tempi giusti, ma la precisione non è delle migliori e Draghi controlla. La Civitanovese, con il passare dei minuti, prende le redini della contesa e gestisce i ritmi al meglio: al 15’ Brunet sciupa la bella iniziativa di Buonavoglia, ma l’appuntamento con il vantaggio è solo rimandato. Al 20’, infatti, gli ospiti trovano il meritato 0-1: Capece di potenza trova la traiettoria giusta dalla distanza, beffando un Draghi non perfetto nell’occasione. Il vantaggio carica ulteriormente la squadra di Senigagliesi che insiste e sfiora a più riprese il raddoppio: Brunet viene murato in qualche modo da Draghi, sulla ribattuta si avventa Buonavoglia che non riesce a trovare il tap-in vincente. Il forcing viene premiato allo scadere del primo tempo, con la Civitanovese che raddoppia: Brunet recupera palla a Romat, battendo poi di precisione Draghi dopo una prorompente discesa.

Nel secondo tempo il canovaccio non cambia, con gli ospiti ancora padroni assoluti del campo. L’Isernia non trova guizzi per impensierire la difesa della Civitanovese, con la squadra di Senigagliesi che controlla senza problemi il gap acquisito. Il tris che chiude definitivamente la pratica arriva a 10’ dal fischio finale: la ciliegina porta la firma ancora di Brunet che firma la sua personale doppietta e fa partire i titoli di coda sulla gara. A nulla serve il tentativo in chiusura di Ouattara che viene bloccato da Petrucci. La Civitanovese domina e con questo 0-3 sale a quota 29 punti al pari di Termoli e Roma City.