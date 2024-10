La Civitanovese finalmente esulta: che tris

avezzano

1

civitanovese

3

(3-5-2): Zamarion 6; Senese 5,5 (1 st De Silvestro 6), Filippini 5,5, De Lorenzo 5,5; Ferrandino 6, Tonelli 6, Verna 5,5 (30 st Luciani 5,5), Mascella 5,5 (42 st Vantaggiato 4,5), Joao Allessi 6; Ferrari 5,5, Litteri 5 (30 st Passewe 5,5). A disp.: Esposito, Lapenna, Bolo, Lombardi, Bassini. Allenatore: Pochesci 5,5

CIVITANOVESE (4-3-3): Petrucci 6; Rizzo 6,5, Diop 6, Passalacqua 6 (21 st Macarof 6), Cosignani 6; Visciano 6,5, Capece 6,5, Domizi 7; Esposito 7 (21 st Buonavoglia 7), Brunet 6,5, Padovani 6,5. A disp.: Doello, Franco, Ruggieri, Abbenante, Giandomenico, Toccafondi, Pierfederici. Allenatore: Alfonsi 7

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco. Assistenti: sigg.ri Tallarico di Ercolano e Azzariti di Termoli.

Marcatori: 14 st Esposito (C), 34 st De Silvestro rig. (A), 41 st Buonavoglia (C), 45+3 st Brunet (C)

Note - Ammoniti: Pochesci (allenatore Avezzano) – Domizi (C). Espulso: Vantaggiato al 45 st (A).

Una grande Civitanovese travolge per 3-1 l’Avezzano e conquista tre punti molto importanti. Grande gara per la squadra di Alfonsi che studia tatticamente gli avversari di mister Pochesci e nel finale strappa un successo meritato.

In avvio sono i padroni di casa a partire con il piglio giusto, con Filippini che su sviluppi di corner non inquadra lo specchio. La Civitanovese reagisce pochi minuti più tardi con un’azione personale di Padovani, che però trova la replica di Zamarion che ci mette in guantoni e salva i suoi. La gara vive di grande garra agonistica in mezzo al campo, con il gioco spesso interrotto dal direttore di gara. Il nervosismo sale, mentre le occasioni latitano: l’Avezzano ci prova con Mascella, poi è Litteri a sfiorare il vantaggio per i padroni di casa fallendo il tap-in da due passi. I locali insistono ed in chiusura di primo tempo c’è ancora un brivido per Petrucci: colpo di testa di Litteri che esalta i riflessi dell’estremo difensore ospite. Poco prima del duplice fischio si fa vedere di nuovo la Civitanovese: Diop è totalmente libero in area, ma spreca di testa.

Nella ripresa succede di tutto ed al 14’ la Civitanovese passa in vantaggio: punizione magistrale di Esposito che indovina la traiettoria giusta ed insacca lo 0-1. L’Avezzano è colpito a freddo e fatica a riprendersi, con gli ospiti che mancano il colpo del ko. A 10’ dalla fine, però, l’Avezzano trova il pareggio con De Silvestro che trasforma il calcio di rigore. Tutto da rifare per la Civitanovese, che però non demorde: Buonavoglia è al posto giusto al 4’ dalla fine ed insacca l’1-2 che di fatto regala il successo agli ospiti. I padroni di casa restano anche in inferiorità numerica per il rosso al neo entrato Vantaggiato ed in pieno recupero, con l’Avezzano riversato in avanti, c’è il tempo per il tris di Brunet che chiude i conti.