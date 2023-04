La Civitanovese gestirà la bocciofila ’La Pineta’

La bocciofila ‘La Pineta’ si tinge di rossoblù. Sono i colori della Civitanovese, che ne ha acquisito la gestione dell’area bar per farne un "punto di ritrovo dedicato agli atleti, ma anche un luogo dove dare il via a tanti progetti sociali", nelle intenzioni di Mauro Profili, patron del club ora capolista nel girone B del campionato di Promozione. La struttura è parte della storia della città costiera: in piedi già dal 1933, é posta all’interno del perimetro del Polisportivo comunale e confina con l’antistadio Fratelli Ciccarelli, luogo d’allenamento della stessa prima squadra e della scuola calcio rossoblù, oltre che di alcune società che militano in seconda e terza categoria. Si accede alla strutture da via Montenero: la Civitanovese avrà in gestione l’area bar, composta da due sale e dall’ampio cortile esterno. Si tratta di spazi di proprietà comunale, dove di giorno possono incontrarsi decine e decine di persone, tra sportivi e anziani. E con la nuova gestione targata Civitanovese, ecco dunque una nuova collaborazione tra lo stesso club calcistico e la ‘Società bocciofila La pineta’, che ha invece in cura i campi da bocce e i biliardi. "Abbiamo acquisito la gestione per portare avanti molte iniziative – spiega Profili, al fianco di Enrico Scoponi e Massimo Santini de ‘La pineta’ –: anzitutto vogliamo che qui ci sia un hub per i nostri 250 tesserati, grandi e piccini. In estate ospiteremo due campus e da tale punto di vista questi locali saranno fondamentali". Ma non è tutto. "Si terranno anche attività extrascolastiche per i ragazzi, con insegnamenti di inglese e spagnolo". Insomma, un salotto in piena regola per la Civitanovese. E ora più che mai il connubio tra calcio e bocce si fa sempre più stretto. "Siamo onorati di collaborare con la Pineta – conclude – e ci piacerebbe che questo si trasformi in uno spazio aggregativo adatto sia agli anziani che ai giovani. E se quest’ultimi vorranno approcciarsi al mondo delle bocce: perché no?".

Francesco Rossetti