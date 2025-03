La Civitanovese recupera Bevilacqua, ma Vila è ancora out. Questo lo scenario dall’infermeria in vista della trasferta di Isernia. Marco Bevilacqua, capocannoniere dei rossoblù con 4 gol all’attivo, è tornato in gruppo dopo che nella settimana passata era stato fermato dall’influenza. Invece il compagno di reparto Luis Vila fa ancora i conti con una contrattura. Ieri la squadra di Senigagliesi si è ritrovata al Polisportivo, dove ha svolto una seduta doppia. Migliorano sempre più le condizioni di Mattia Foglia, che domenica scorsa ha fatto il suo esordio nei minuti finali. L’ex Pineto potrebbe essere il valore aggiunto dell’ultima parte di campionato, allo stesso tempo ci sono giocatori ancora da sperimentare. Su tutti, l’esterno Leo Di Martino che, arrivato da 5 giornate, attende di disputare i suoi primi minuti con la maglia rossoblù. Situazione simile per il coetaneo Mario Aprea: anch’egli giocatore di fascia, giunse alla corte del patron Profili alla vigilia della gara interna contro il Roma City dello scorso 19 gennaio. Solo in quella occasione ebbe modo di farsi vedere, seppure nel secondo tempo, poi non fu mai schierato. Il centrocampista D’Innocenzo, invece, è stato ingaggiato nei primi di febbraio e ha potuto giocare giusto la seconda parte della ripresa, in quel di Fossombrone. 0 minuti, invece, per il difensore De Francesco, approdato nella città costiera nello stesso periodo di D’Innocenzo. Per la partita contro l’Isernia, sono stati messi a disposizione della tifoseria rossoblù 761 biglietti. Tagliandi acquistabili in prevendita su "Ciaotickets" e nei punti vendi autorizzato al costo unico di 10 euro più diritti di prevendita. Non sono previste riduzioni. La partita si terrà allo stadio comunale Mario Lancillotta di Isernia, fischio d’inizio alle 14.30. La tifoseria rossoblù si sta mobilitando con due pullman per la trasferta più lunga del campionato. Un mezzo è organizzato dal "Club rossoblù Umberto Traini", il cui presidente Stefano Paolini dice: "C’è ancora un po’ di rammarico per la mancata vittoria di domenica scorsa. Continuo a credere nella salvezza diretta, anche se le partite sono sempre meno. Adesso, però, testa all’Isernia, consapevoli che la posta in gioco è altissima perché si tratta di uno scontro diretto per la salvezza. Noi tifosi siamo pronti". Intanto, il centrocampista della Juniores Nicholas Damiani è stato convocato nuovamente in Rappresentativa nazionale Lnd under 17.

Francesco Rossetti